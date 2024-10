Gli Anelli del Potere 2, una morte doveva essere ancora più cruenta: "L'hanno tagliata"

Spoiler Alert

Nel settimo episodio di Gli Anelli del Potere 2 diciamo addio a un personaggio che ci ha accompagnato per più episodi.

Parliamo di, interpretata da Amelia Kenworthy, sempre più accecata dalla manipolazione di Sauron, che finisce per darle la "giusta ricompensa".

In un momento di distrazione, Annatar la fa infatti cadere dalle mura dell'Eregion, costringendola a una morte molto dolorosa per mano di un orco.

Nonostante le inquadrature siano già abbastanza violente, nei piani originali la sequenza doveva essere ancora più cruenta, come raccontato dal regista di seconda unità Vic Armstrong:

Abbiamo fatto una cosa davvero cruenta per la scena in cui [Mirdania] viene buttata giù dal castello e gli orchi la uccidono. Charlotte [Brändström], la regista mia amica che ha diretto l'episodio, mi ha detto: "Mostrami della roba bella cruda!", ho accettato la richiesta, così ho pensato di farla cadere giù dalle mura, colpire terra, e poi mostrare un orco che comincia ad affettarla e a sollevare tutto il pezzo della sua spalla e del braccio, iniziando a bere il sangue grondante. L'hanno ritenuta fin troppo cruda e l'hanno tagliata. Non capisco perché [ride].