Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim: scene inedite in uno spot che evoca la trilogia di Peter Jackson

Cresce l'attesa per Il Signore degli Anelli: la Guerra dei Rohirrim, il film anime prodotto da Peter Jackson e diretto da Kenji Kamiyama che arriverà nei cinema americani a dicembre e in Italia il 1 gennaio.

Con un nuovo spot, la Warner Bros. solletica la nostra curiosità tracciando dei parallelismi diretti con la trilogia cinematografica, con la quale il film è in continuity. Il video contiene infatti scene inedite dell'anime affiancate ad alcuni dei momenti più epici dei film di Peter Jackson.

È stato poi lanciato un nuovo poster ufficiale che potete vedere qui sotto:

Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim” racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg – una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm. Trovandosi in una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare il coraggio di guidare la resistenza contro un nemico mortale intenzionato alla loro totale distruzione.