Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim: Saruman avrà la voce di Christopher Lee!

È a margine del panel di Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim che la produttrice Philippa Boyens ha rivelato a TheOneRing.net un entusiasmante dettaglio che sarà presente nell'anime: la voce di Saruman, che già sappiamo comparirà nel film, sarà nientemeno che quella di Christopher Lee!

Avevamo una lettera veramente splendida che Chris ci aveva scritto. Non durante le riprese, è una lettera che scrisse mentre era a Londra e aveva voglia di scriverci, penso gli mancasse la Nuova Zelanda. Ho questa lettera incorniciata nel mio ufficio. Quando abbiamo contattato Gitta, sua moglie, che purtroppo ora non c’è più ma sono convinta che sia in un posto migliore finalmente ricongiunta a suo marito, lei disse ciò che penso che anche Peter [Jackson] pensava, e cioè che Christopher avrebbe voluto partecipare al film. Quindi ci siamo messi a riascoltare le sue registrazioni, è stato impressionante per me non solo risentire le sue battute, ma proprio la sua voce tra un ciak e l’altro, quando ci parlava.

Un’altra curiosità è il fatto che non sapevamo se saremmo riusciti a trovare quella frase, e quindi abbiamo voluto prendere in considerazione l’idea di trovare un doppiatore che avesse una voce simile alla sua. Ci saranno anche milioni di voci che possono imitare la sua, ma io non lo penso. E sono davvero felice che alla fine abbiamo potuto usare la sua voce!