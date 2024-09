Gli Anelli del Potere 3: la terza stagione si farà? Parla la regista Charlotte Brändström

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 30 settembre alle 19:15

Alcuni aggiornamenti su Gli Anelli del Potere 3 potrebbero essere all'orizzonte: nonostante la seconda stagione della serie Prime Video non si sia ancora conclusa, in arrivo dovrebbero esserci novità sulla terza stagione.

A confermarlo è stata la regista e produttrice esecutivadurante una recente intervista con RadioTimes.com

"Non posso dire molto sulla terza stagione, ma credo che presto ci saranno belle notizie" ha commentato.

Il sito ha poi chiesto a Brändström e al direttore della fotografia Alex Disenhof cos'è che vorrebbero vedere nei prossimi episodi.

"Sarebbe un vero incubo da girare perché è sott'acqua, ma direi la Caduta di Númenor" ha spiegato Disenhof, mentre Brändström ha concordato: "La Caduta di Númenor e il grande tsunami! Sarebbe bello! Quello che mi piace di questa serie è il suo carattere cinematografico, è raro avere una portata così ampia, quindi questo rende tutto molto emozionante".

I creatori della serie JD Payne e Patrick McKay di recente non si sono sbilanciati su una potenziale terza stagione, dicendo recentemente a The Hollywood Reporter: "Tutto quello che possiamo dire è che ci stiamo lavorando. Qualcosa bolle in pentola, ma lasciateci cucinare!".

La seconda stagione del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile su Prime Video. Trovate tutte le notizie a proposito nella nostra scheda.