Il Signore degli Anelli, Philippa Boyens spiega che "ci sono idee" per inserire Gandalf in entrambi i nuovi film

Pubblicazione: 18 ottobre alle 16:26

Sono passati alcuni mesi dall'annuncio che Andy Serkis è al lavoro con Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens a non uno ma due nuovi film della saga de Il Signore degli Anelli. La cosa ha causato qualche malinteso tra i fan, che hanno iniziato a sospettare che La caccia a Gollum (titolo del film in arrivo nel 2026) possa essere diviso in due parti.

Posso dirvi con certezza che non saranno due film! È stato un vero malinteso nato dal fatto che abbiamo iniziato a lavorare, a livello concettuale, su due diversi film live-action. Il primo è The Hunt For Gollum, La caccia a Gollum, mentre il secondo è ancora da confermare. È una storia piuttosto intensa, che si colloca dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria. È un pezzo specifico di una storia incredibile e non raccontata, narrata attraverso la prospettiva di questa creatura straordinaria.

Ora, sulle pagine di Empire, arriva un chiarimento da parte di Boyens:

Stiamo sperimentando diverse idee, ma la maggior parte di queste include Gandalf. Quindi, Gandalf potrebbe tornare per due film live-action.

Boyens spiega anche chepotrebbe comparire in entrambi i film, anche se non si è sbilanciata sulla possibilità che a interpretarlo ci sia Ian McKellen:

La produttrice poi conferma che in futuro potrebbero esserci anche altri film d'animazione ispirati alla saga, a patto che Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim vada bene al box-office:

Abbiamo un secondo film assolutamente fantastico che sarebbe incredibile come anime. Ma vediamo se ci sarà l'appetito per questo.