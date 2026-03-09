Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, un nuovo volto per Aragorn: la decisione della produzione

Pubblicazione: 09 marzo alle 21:30

Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, uno dei progetti più attesi per i prossimi anni, potrebbe presto svelare il volto del nuovo Aragorn. A rivelarlo sono alcune indiscrezioni che girano tra i fan della saga, con l’esperto di scoop Daniel Ritchman che ha parlato di un possibile casting per il ruolo di Aragorn, personaggio che ha conquistato i cuori di milioni di spettatori grazie all’interpretazione iconica di Viggo Mortensen.

Ma se da una parte c’è chi sperava nel ritorno dell’attore statunitense, la cronologia degli eventi e la necessità di ritrarre

La nuova avventura, che si colloca temporalmente tra gli eventi de La Compagnia dell’Anello e si concentra sulle vicende di Gollum, porta il titolo Caccia a Gollum e racconta una storia che esplora in modo più approfondito il legame tra il protagonista, Frodo, e l'oscuro Smeagol.

Questo nuovo capitolo necessiterà di un Aragorn che non è in età avanzata, ecco perché la scelta di un nuovo attore sembra la decisione più naturale per gli Studios. La trama di Caccia a Gollum vedrebbe infatti, inviare un giovane Aragorn sulle tracce di Smeagol.

Andy Serkis, che ha dato vita al doppio personaggio di Gollum/Smeagol in tutta la trilogia de Il Signore degli Anelli, è stato confermato nel suo ruolo. Tuttavia, il ritorno di Viggo Mortensen, l'indimenticabile Aragorn della trilogia originale, non sembra essere possibile per ragioni di copione.

Chi sarà il nuovo Aragorn: le indiscrezioni

Come raccontato da Ritchman, le fonti parlano di un possibile sostituto per il ruolo di Aragorn: l'attore Leo Woodall. Anche se la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente dagli Studios, le voci indicano che la scelta di Woodall sarebbe in linea con le indicazioni precedenti che suggerivano un attore giovane per il ruolo, in modo da rispecchiare il periodo narrativo di Caccia a Gollum.

Leo Woodal, possibile nuovo volto di Aragorn - MovieStillsDB.com

La sua interpretazione potrebbe essere decisiva per delineare un nuovo Aragorn che si avvicina ai fan, mostrando un lato più umano e giovanile del futuro re di Gondor. Leo Woodall non è un volto sconosciuto nel panorama cinematografico e televisivo. Ha infatti riscosso successo in produzioni come The White Lotus, serie che gli ha permesso di farsi conoscere a livello internazionale.

Ma non solo: l'attore ha partecipato anche a Citadel, oltre ad essere stato protagonista nella serie One Day su Netflix e Prime Target. Più di recente, ha recitato in Vladimir su Netflix, mentre al cinema è stato parte di film come Cherry – Innocenza perduta, Norimberga e Bridget Jones – Un amore di ragazzo.

Se la voce venisse confermata, Woodall sarebbe il primo nome importante ad entrare nel cast de Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, un progetto che ha generato grandi aspettative tra i fan della saga.

Per ora, gli Studios non hanno confermato altri ritorni, anche se Elijah Wood ha espresso il suo interesse nel tornare nel ruolo di Frodo. Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum sembra pronto a portare un vento di novità, con un Aragorn che avrà un volto diverso, ma che conserverà tutta la sua forza e il carisma.