Il Signore degli Anelli, annunciato il nuovo gioco che farà rivivere l'intera trilogia

Pubblicazione: 05 maggio alle 14:00

Per chi è cresciuto con la Terra di Mezzo, il 2026 porta una notizia che vale la pena di seguire. Stone Blade Entertainment ha svelato ufficialmente The Lord of the Rings: Ascension, un nuovo gioco da tavolo basato sul celebre sistema Ascension di deckbuilding, interamente dedicato all'universo di J.R.R. Tolkien e strutturato per ripercorrere la trilogia nella sua interezza. Il reveal è avvenuto tramite ComicBook.com ed è stato accompagnato dalle prime immagini delle carte, che mostrano un design curato e una fedeltà al materiale originale che ha già attirato l'attenzione degli appassionati. Il gioco approderà su GameFound, la piattaforma di crowdfunding dedicata ai giochi da tavolo, entro la fine del 2026.

Cosa è Ascension e come funziona il sistema

Per capire cosa aspettarsi da questo titolo, vale la pena spiegare brevemente il sistema su cui si basa. Ascension è uno dei deckbuilding game più longevi e apprezzati del mercato: nata nel 2010, la serie ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e viene regolarmente citata come uno dei titoli di riferimento del genere. Il meccanismo di gioco ruota intorno alla costruzione progressiva del proprio mazzo durante la partita stessa: si parte con carte base, si acquistano carte migliori man mano che si gioca, si eliminano quelle deboli e si costruisce una strategia che diventa via via più potente e coerente. È un sistema che premia la pianificazione a lungo termine, l'adattabilità alle mosse degli avversari e la capacità di sfruttare le sinergie tra le carte.

Le carte di Lord of the Rings: Ascension, il nuovo deckbuilding game da tavolo di Stone Blade Entertainment

La trilogia in tre set interconnessi: dai romanzi al tavolo da gioco

Stone Blade ha precisato che le meccaniche originali di Ascension sono stateper catturare l'atmosfera della Terra di Mezzo, non semplicemente riciclate con una nuova estetica. La corruzione dell'diventa un elemento di gioco con un peso specifico all'interno delle partite, e la progressione narrativa segue la struttura in tre atti della trilogia.

Una delle caratteristiche che distingue Lord of the Rings: Ascension dai precedenti adattamenti videoludici della saga è la sua capacità di attingere alla profondità dei romanzi originali, non limitandosi al materiale cinematografico. Stone Blade ha confermato la presenza di personaggi ed eventi che chi ha letto i libri riconoscerà immediatamente ma che i soli spettatori dei film di Peter Jackson potrebbero non conoscere: i Barrow-wights, le creature spettrali che abitano le tombe delle Colline dei Tumuli, sono già stati confermati come presenti nel gioco, un dettaglio che segnala un rispetto per il canone tolkieniano che va ben oltre la superficie.

Il gioco si sviluppa in tre set interconnessi, uno per volume della trilogia: La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re. Ogni set può essere giocato separatamente, ma la progressione attraverso i tre è pensata come un'esperienza narrativa unica, dove le scelte e le carte accumulate in un set influenzano il punto di partenza del successivo. Si può scegliere di radunare i popoli liberi della Terra di Mezzo per combattere, oppure cedere alla corruzione dell'Anello e schierarsi con Sauron, guadagnando potere a costo di conseguenze morali che si ripercuotono sul gioco. Non è un dettaglio di colore: è una biforcazione narrativa reale, con due percorsi di gioco distinti che invitano alla rigiocabilità.

L'open-world RPG: il rumor che agita la community

La notizia del deckbuilding game è solo una parte del quadro che si sta delineando attorno al franchise di Tolkien nei videogiochi. Sullo sfondo avanza un rumor che, se confermato, cambierebbe completamente la portata delle aspettative dei fan: sarebbero in corso lavori su un open-world RPG ambientato nella Terra di Mezzo, con un finanziamento significativo proveniente dal Medio Oriente e con il possibile coinvolgimento di Warhorse Studios, gli sviluppatori cechi di Kingdom Come: Deliverance. Quest'ultimo dettaglio è particolarmente interessante: Warhorse ha dimostrato con Kingdom Come di saper costruire mondi medievali densi, credibili e percorribili con un livello di dettaglio storico e narrativo raro nel genere. Applicare quella sensibilità alla Terra di Mezzo è esattamente il tipo di progetto ambizioso che la fanbase di Tolkien aspetta da anni.

Nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente, e il progetto non ha ancora un nome né una finestra di uscita. Ma la coincidenza temporale tra il reveal di Ascension e i rumor sull'RPG suggerisce che il franchise videoludico de Il Signore degli Anelli stia attraversando un momento di interesse rinnovato, con più fronti aperti contemporaneamente. Dopo anni in cui gli adattamenti si erano fermati ai film tie-in e ai titoli della saga Shadow of Mordor/War, l'universo di Tolkien sembra pronto a tornare al centro dell'attenzione nel mondo dei giochi.

Una saga che ha già segnato la storia dei videogiochi

Il franchise de Il Signore degli Anelli ha una storia nei videogiochi che vale la pena ricordare. I tie-in cinematografici dei primi anni 2000, sviluppati da EA Games in parallelo con l'uscita dei film di Jackson, erano prodotti di qualità sorprendentemente alta per l'epoca: The Two Towers e The Return of the King su PS2 e Xbox sono rimasti nell'immaginario di una generazione di giocatori. Shadow of Mordor e il suo seguito Shadow of War, con il rivoluzionario Nemesis System che rendeva ogni nemico un personaggio con memoria e rivalità proprie, avevano portato la saga a un livello di profondità ludica mai raggiunto prima. Ora, con un deckbuilding fedele ai romanzi e un possibile RPG open-world all'orizzonte, la Terra di Mezzo potrebbe presto tornare a essere una delle ambientazioni più esplorate in assoluto nel mondo dei giochi.