The Penguin 2 in bilico: il terremoto dell'addio di James Gunn ha messo a rischio la serie?

Pubblicazione: 12 novembre alle 14:12

Il successo di The Penguin sembrava una garanzia per il futuro. Una serie acclamata dalla critica, nove Emmy Award portati a casa, ascolti stellari su HBO Max e un protagonista carismatico come Colin Farrell che ha letteralmente incarnato uno dei villain più iconici dell'universo Batman. Eppure, nonostante tutto questo, la seconda stagione dello spinoff dedicato a Oswald Cobblepot è tutt'altro che scontata. Anzi, il futuro della serie pende da un filo più sottile di quanto si possa immaginare.





al programma televisivo britannico This Morning,. Quando gli è stato chiesto se sarebbe interessato a tornare nei panni del Pinguino per una seconda stagione, l'attore irlandese non ha esitato: "Mi piacerebbe moltissimo. Ci sarebbe sicuramente da parlare di una seconda stagione".. Il silenzio della rete è assordante, soprattutto se si considera il trionfo della serie sia in termini di pubblico che di critica.Ma c'è un elefante nella stanza che non si può ignorare. E questo elefante ha un nome: cambio di leadership in DC Studios., Skydance ha annunciato una notizia che ha scosso l'intero panorama del cinema e delle serie TV superoistiche:. Al loro posto, dal primo dicembre 2026, subentrerà Jeremy Latcham, ex dirigente Marvel Studios, con il ruolo di presidente e chief creative officer.

Un terremoto di proporzioni inaspettate che arriva proprio nel momento in cui DC Studios stava costruendo un nuovo universo narrativo coerente, con The Penguin come uno dei tasselli fondamentali di questa ricostruzione. Il tempismo non potrebbe essere peggiore. La serie creata da Lauren LeFranc si è inserita perfettamente nel Batman Universe immaginato da Matt Reeves, fungendo da ponte narrativo tra The Batman del 2022 e il sequel in arrivo. Ora, però, la domanda che tutti si pongono è: Latcham condividerà la stessa visione di Gunn e Safran oppure porterà una ventata di cambiamento che potrebbe ridefinire l'intero approccio ai progetti DC.



