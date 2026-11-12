Lanterns 2 è stata cancellata dopo l'addio di James Gunn? Lo sceneggiatore risponde alle indiscrezioni

Pubblicazione: 12 novembre alle 09:15

Il futuro di Lanterns è diventato improvvisamente uno degli argomenti più discussi tra gli appassionati dell'universo DC. Dopo l'uscita di James Gunn e Peter Safran dalla guida dei DC Studios, alcune indiscrezioni avevano infatti lasciato intendere che la serie HBO dedicata alle Lanterne Verdi non avrebbe ottenuto una seconda stagione. Una prospettiva che aveva immediatamente preoccupato i fan, soprattutto considerando il successo ottenuto dalla prima stagione, ma adesso Christopher Cantwell, sceneggiatore e produttore coinvolto nello sviluppo dei nuovi episodi, ha deciso di intervenire personalmente, smentendo le interpretazioni più pessimistiche e facendo chiarezza su quanto sta realmente accadendo.

Tutto è cominciato con un articolo pubblicato da Variety il 10 novembre 2026, dedicato ai cambiamenti in corso ai vertici dei DC Studios. Il report affrontavae le prospettive delle produzioni sviluppate sotto la loro supervisione, soffermandosi anche sul destino di Lanterns. Secondo una fonte interna citata dalla testata,, nonostante i risultati ottenuti sulla piattaforma streaming. Una valutazione che, accompagnata da un riferimento al mancato rinnovo, è stata interpretata da numerosi lettori

La notizia si è rapidamente diffusa sui social, alimentando dubbi sul futuro di Hal Jordan e John Stewart. Tuttavia, il passaggio di Variety è stato successivamente modificato, precisando che la seconda stagione non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale. Una distinzione fondamentale, perché l'assenza di un rinnovo non significa necessariamente che HBO abbia deciso di interrompere definitivamente la produzione. A intervenire sulla questione è stato proprio Christopher Cantwell, che attraverso il suo profilo Bluesky ha risposto alle voci con un messaggio particolarmente diretto.

Lanterns, fonte: HBO

“Non ho saputo assolutamente niente. Non è stato cancellato niente. Calmatevi”, ha scritto lo sceneggiatore, utilizzando toni piuttosto espliciti per contestare la diffusione delle indiscrezioni. Cantwell ha accompagnato la risposta con una battuta su Halt and Catch Fire, la serie di cui è stato cocreatore, immaginando ironicamente come i suoi personaggi avrebbero affrontato l'arrivo dei social media e dell'intelligenza artificiale. Il messaggio ha contribuito a rassicurare gli spettatori, ma non rappresenta una conferma del rinnovo di Lanterns.

ha chiarito di non aver ricevuto comunicazioni relative a una cancellazione, senza però annunciare che. La situazione rimane quindi aperta, soprattutto alla luce della profonda riorganizzazione che sta interessando l'universo cinematografico e televisivo DC.hanno infatti lasciato i rispettivi incarichi alla guida dei DC Studios, mentre la supervisione delle produzioni passerà a, dirigente che in passato ha lavorato anche per i Marvel Studios. Il suo insediamento è previsto per ile potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro di diversi progetti.

La trasformazione arriva dopo l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Skydance, operazione che ha modificato gli equilibri della società e sollevato interrogativi sulle strategie creative dei prossimi anni. Tra le produzioni potenzialmente interessate figura proprio Lanterns, che ha debuttato su HBO nell'agosto 2026, portando sul piccolo schermo una storia investigativa ambientata nell'universo delle Lanterne Verdi. La serie vede Kyle Chandler nel ruolo di Hal Jordan e Aaron Pierre in quello di John Stewart, due membri del Corpo delle Lanterne Verdi coinvolti in un mistero che si sviluppa sulla Terra. Il progetto, caratterizzato da un'impostazione più vicina al thriller investigativo rispetto alle tradizionali avventure supereroistiche, è stato sviluppato da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King.

Lanterns, fonte: HBO

La prima stagione, composta da otto episodi, ha registrato risultati importanti per HBO. Secondo i dati comunicati dalla piattaforma, Lanterns ha raggiunto 9,3 milioni di spettatori globali nei primi tre giorni, arrivando successivamente a una media di 19,3 milioni. Numeri che hanno contribuito a renderla una delle produzioni di maggiore richiamo del servizio nel corso dell'anno. Proprio per questo motivo, le indiscrezioni su una possibile cancellazione hanno sorpreso una parte del pubblico. Tuttavia, gli ascolti non sono necessariamente l'unico elemento considerato dalle aziende quando devono decidere se proseguire una produzione.

Lanterns, fonte: HBO

Un'indicazione interessante era arrivata anche da, che prima dell'uscita dai DC Studios aveva spiegato come un'eventuale seconda stagione sarebbe dipesa dalla possibilità di individuare una storia sufficientemente convincente da giustificare il ritorno dei personaggi. Più recentemente, anche, showrunner della serie, aveva espresso alcune perplessità sulle conseguenze della riorganizzazione aziendale. Interrogato sulla possibilità che i cambiamenti ai vertici potessero accelerare, aveva descritto la situazione come un lancio di moneta, parlando di possibilità divise a metà.

Le sue parole riguardavano però l'effetto della nuova gestione sulle tempistiche del progetto, non una valutazione ufficiale delle probabilità di cancellazione. Nel frattempo, il lavoro creativo per una possibile seconda stagione risulta già avviato, con Cantwell coinvolto nello sviluppo dei nuovi episodi. Questo non garantisce che la produzione entrerà effettivamente in lavorazione, ma dimostra che l'eventualità di proseguire la storia è stata concretamente presa in considerazione.

Resta inoltre da capire quale direzione assumerà l'universo DC sotto la nuova leadership dopo l'addio di James Gunn e quanto spazio verrà riservato alle serie televisive collegate ai film. Per il momento, dunque, Lanterns non è cancellata, ma nemmeno ufficialmente rinnovata. La smentita di Christopher Cantwell ha ridimensionato le voci circolate nelle ultime ore, lasciando però ancora aperta la domanda più importante per i fan: Hal Jordan e John Stewart torneranno davvero protagonisti di una seconda stagione? La risposta dipenderà dalle prossime decisioni di HBO e dei nuovi vertici dei DC Studios, chiamati a stabilire quali produzioni porteranno avanti il futuro dell'universo supereroistico.