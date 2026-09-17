The Last of Us potrebbe finire prima del previsto: HBO cambia lo scenario per la stagione 3
The Last of Us potrebbe concludersi con la stagione 3: HBO rivela i piani di Craig Mazin, mentre i nuovi episodi sono attesi nel 2027.
The Last of Us potrebbe essere molto più vicino alla fine di quanto sembrasse fino a pochi mesi fa. Dopo aver lasciato aperta a lungo la possibilità di arrivare fino a una quarta stagione, HBO ha fornito l'indicazione più importante finora sul futuro della serie tratta dai videogiochi di Naughty Dog: l'imminente stagione 3 potrebbe essere anche l'ultima. A parlarne è stato Casey Bloys, Chairman e CEO di HBO e HBO Max, durante un'intervista concessa a Deadline dopo gli Emmy Awards 2026.
“Credo che Craig l'abbia pianificata come l'ultima stagione”. - Casey Bloys
Il Craig citato da Bloys è naturalmente Craig Mazin, co-creatore e showrunner di The Last of Us, che dopo l'uscita di scena di Neil Druckmann dal coinvolgimento creativo diretto nella serie è rimasto la figura centrale nella costruzione del suo futuro. Le parole di Bloys vanno comunque interpretate con una certa cautela. HBO non ha ancora annunciato ufficialmente The Last of Us 3 come stagione finale, e lo stesso dirigente ha utilizzato una formula che lascia aperto un piccolo margine perché i piani possano ancora cambiare. Ma rispetto alle dichiarazioni precedenti il passo avanti è evidente.
Difatti ancora nel 2025, Bloys spiegava che Mazin stava cercando di capire se il materiale rimasto avrebbe richiesto altre due stagioni oppure una sola stagione più lunga. Era una questione tutt'altro che secondaria, perché la seconda stagione ha adattato soltanto una parte degli eventi di The Last of Us Part II e lo stesso Mazin aveva precedentemente sostenuto che sarebbe stato estremamente difficile completare l'intera storia con una sola ulteriore stagione. Adesso qualcosa sembra essere cambiato.
La produzione della terza stagione è iniziata nel marzo 2026 in British Columbia e dovrebbe proseguire fino all'autunno. Bella Ramsey tornerà nei panni di Ellie, mentre Kaitlyn Dever assumerà un ruolo ancora più centrale. Nel cast sono inoltre entrati Patrick Wilson, scelto per interpretare Jerry Anderson, il padre di Abby, e Jason Ritter, che vestirà i panni di Hanley, un nuovo personaggio legato al Washington Liberation Front.
La scelta di fermarsi alla terza stagione avrebbe inoltre una conseguenza importante: permetterebbe alla serie HBO di arrivare sostanzialmente allo stesso punto raggiunto finora dai videogiochi, senza dover inventare una prosecuzione completamente originale. Al momento, infatti, The Last of Us Part III non è mai stato annunciato ufficialmente da Naughty Dog. Lo studio è impegnato principalmente su Intergalactic: The Heretic Prophet, mentre Druckmann ha lasciato il lavoro creativo sulla serie HBO proprio per concentrarsi sui videogiochi e sui progetti dello studio.
Non sappiamo ancora se questo significherà una terza stagione più lunga rispetto alle sette puntate della seconda o se Mazin abbia trovato un modo diverso per comprimere il materiale rimasto. Bloys non ha fornito dettagli sul numero degli episodi e HBO, soprattutto, non ha ancora utilizzato ufficialmente l'etichetta di “stagione finale”. La direzione, tuttavia, sembra molto più chiara rispetto al passato: The Last of Us tornerà nel 2027 e potrebbe farlo per l'ultima volta.
Se il piano anticipato da Casey Bloys resterà quello definitivo, il viaggio televisivo di Ellie e Abby si fermerà quindi con la terza stagione, che sta già facendo parlare di sé per quello che sta accadendo sul set, portando la serie esattamente là dove, almeno per il momento, si è fermata anche la saga videoludica.