The Last of Us potrebbe finire prima del previsto: HBO cambia lo scenario per la stagione 3

Pubblicazione: 17 settembre alle 09:15

The Last of Us potrebbe essere molto più vicino alla fine di quanto sembrasse fino a pochi mesi fa. Dopo aver lasciato aperta a lungo la possibilità di arrivare fino a una quarta stagione, HBO ha fornito l'indicazione più importante finora sul futuro della serie tratta dai videogiochi di Naughty Dog: l'imminente stagione 3 potrebbe essere anche l'ultima. A parlarne è stato Casey Bloys, Chairman e CEO di HBO e HBO Max, durante un'intervista concessa a Deadline dopo gli Emmy Awards 2026.

“Credo che Craig l'abbia pianificata come l'ultima stagione”. - Casey Bloys

Il dirigente ha innanzitutto confermato che, pur spiegando che al momento non esiste ancora una data più precisa. Ma è stata soprattutto la risposta alla domanda sullaa cambiare lo scenario.

Il Craig citato da Bloys è naturalmente Craig Mazin, co-creatore e showrunner di The Last of Us, che dopo l'uscita di scena di Neil Druckmann dal coinvolgimento creativo diretto nella serie è rimasto la figura centrale nella costruzione del suo futuro. Le parole di Bloys vanno comunque interpretate con una certa cautela. HBO non ha ancora annunciato ufficialmente The Last of Us 3 come stagione finale, e lo stesso dirigente ha utilizzato una formula che lascia aperto un piccolo margine perché i piani possano ancora cambiare. Ma rispetto alle dichiarazioni precedenti il passo avanti è evidente.

The Last of Us, fonte: HBO

Difatti ancora nel 2025, Bloys spiegava che Mazin stava cercando di capire se il materiale rimasto avrebbe richiesto altre due stagioni oppure una sola stagione più lunga. Era una questione tutt'altro che secondaria, perché la seconda stagione ha adattato soltanto una parte degli eventi di The Last of Us Part II e lo stesso Mazin aveva precedentemente sostenuto che sarebbe stato estremamente difficile completare l'intera storia con una sola ulteriore stagione. Adesso qualcosa sembra essere cambiato.

La, interpretata da, ripercorrendo gli eventi già raccontati nella seconda stagione da una prospettiva completamente differente e portando avanti l'altra metà della struttura narrativa di. È proprio questa particolare costruzione del videogioco a rendere interessante la possibilità di chiudere tutto con i prossimi episodi: Mazin dovrà non soltanto raccontare il, ma anche trovare lo spazio necessario per arrivare alla conclusione dell'intera vicenda.

La produzione della terza stagione è iniziata nel marzo 2026 in British Columbia e dovrebbe proseguire fino all'autunno. Bella Ramsey tornerà nei panni di Ellie, mentre Kaitlyn Dever assumerà un ruolo ancora più centrale. Nel cast sono inoltre entrati Patrick Wilson, scelto per interpretare Jerry Anderson, il padre di Abby, e Jason Ritter, che vestirà i panni di Hanley, un nuovo personaggio legato al Washington Liberation Front.

The Last of Us, fonte: HBO

La scelta di fermarsi alla terza stagione avrebbe inoltre una conseguenza importante: permetterebbe alla serie HBO di arrivare sostanzialmente allo stesso punto raggiunto finora dai videogiochi, senza dover inventare una prosecuzione completamente originale. Al momento, infatti, The Last of Us Part III non è mai stato annunciato ufficialmente da Naughty Dog. Lo studio è impegnato principalmente su Intergalactic: The Heretic Prophet, mentre Druckmann ha lasciato il lavoro creativo sulla serie HBO proprio per concentrarsi sui videogiochi e sui progetti dello studio.

Il possibile addio dopo tre stagioni rappresenterebbe però soprattutto un cambiamento rispetto alle intenzioni manifestate in precedenza.aveva più volte lasciato intendere chefosse troppo grande per essere condensato semplicemente nelle, arrivando ad aprire esplicitamente la porta a. Ancora pochi mesi fa HBO spiegava di voler lasciare allo showrunner la decisione finale sulla struttura. Ora quella decisione potrebbe essere stata presa.

Non sappiamo ancora se questo significherà una terza stagione più lunga rispetto alle sette puntate della seconda o se Mazin abbia trovato un modo diverso per comprimere il materiale rimasto. Bloys non ha fornito dettagli sul numero degli episodi e HBO, soprattutto, non ha ancora utilizzato ufficialmente l'etichetta di “stagione finale”. La direzione, tuttavia, sembra molto più chiara rispetto al passato: The Last of Us tornerà nel 2027 e potrebbe farlo per l'ultima volta.

Se il piano anticipato da Casey Bloys resterà quello definitivo, il viaggio televisivo di Ellie e Abby si fermerà quindi con la terza stagione, che sta già facendo parlare di sé per quello che sta accadendo sul set, portando la serie esattamente là dove, almeno per il momento, si è fermata anche la saga videoludica.