The Last of Us 3, Bella Ramsey non è ancora tornata sul set: cosa sta succedendo a Ellie?

Pubblicazione: 09 agosto alle 10:15

Bella Ramsey non è ancora tornata sul set di The Last of Us e la notizia arriva direttamente dall'attrice britannica che interpreta Ellie, protagonista assoluta delle prime due stagioni della serie HBO tratta dal celebre videogioco Naughty Dog. In una recente intervista rilasciata a The Guardian, Ramsey ha fornito aggiornamenti interessanti sulla produzione della terza stagione, rivelando dettagli sia sulla propria assenza temporanea che sulla direzione narrativa che lo show sta prendendo.

La produzione diè attualmente in corso a Vancouver, ma con un focus completamente diverso rispetto alle stagioni precedenti. Il centro della narrazione si è spostato da, il personaggio interpretato dache ha fatto il suo ingresso esplosivo nel finale della seconda stagione. Secondo quanto dichiarato da, l'attrice tornerà sul set solo più avanti nel corso dell'estate, quando la produzione avrà bisogno di lei per girare le scene che coinvolgono Ellie.

Questa scelta narrativa non è casuale ma riflette fedelmente la struttura del videogioco The Last of Us Part II, dove la storia si biforca per mostrare gli eventi dalla prospettiva di Abby. La terza stagione televisiva seguirà quindi i tre giorni di Abby a Seattle, esplorando il suo background, i legami con il Washington Liberation Front e gli incontri cruciali che plasmeranno il suo arco narrativo. Un elemento fondamentale di questa sezione saranno due nuovi personaggi: Lev e Yara, fratelli appartenenti ai Seraphites, una fazione rivale descritta come un culto religioso. Lev sarà interpretato da Kyriana Kratter mentre Yara avrà il volto di Michelle Mao.

#TheLastOfUs star #BellaRamsey gives a hopeful update for fans as the actor confirms a major filming update ahead of season 3's release:



"I took a step away, and now I am really excited to go back and I miss it."



Source: The Guardian | Learn More: https://t.co/BYiOGetomb pic.twitter.com/mGWmUBYbRa — ScreenRant (@screenrant) August 8, 2026

Ma perché Bella Ramsey non è ancora tornata sul set? La risposta dell'attrice è sorprendentemente sincera e tocca un tema che risuona ben oltre i confini dell'industria dell'intrattenimento: il burnout creativo. Ramsey ha confessato di aver raggiunto un punto in cui aveva fatto "un po' troppo" e stava iniziando a non godersi più il lavoro, perdendo ispirazione e sviluppando persino un certo risentimento verso la professione. "Non potevo permettermelo, per la mia versione undicenne", ha dichiarato l'attrice, riferendosi a quando recitare era la sua cosa preferita al mondo.

Questa consapevolezza, a prendersi una pausa necessaria per ritrovare l'entusiasmo e la passione originaria. E a quanto pare la strategia ha funzionato:ha affermato di essere ora davvero eccitata all'idea di tornare e di sentire la mancanza del set. Durante questo periodo di pausa,, che ha interpretato Joel nelle prime stagioni della serie. I due hanno sviluppato un legame particolare durante le riprese, e, anche se in modo "approssimativo", un termine che suggerisce una connessione genuina, tipica di chi ha condiviso un'esperienza intensa ma rispetta gli spazi reciproci.

Un dettaglio che alimenterà sicuramente le speculazioni dei fan riguarda le sceneggiature della terza stagione: Ramsey ha rivelato di non averle ancora lette. Questo significa che nemmeno l'attrice protagonista conosce il destino di Ellie dopo il drammatico cliffhanger del finale della seconda stagione, quando il suo personaggio è stato visto con una pistola puntata alla testa da Abby, seguito da uno sparo e dal taglio al nero. Quella scena ha lasciato milioni di spettatori col fiato sospeso, con lo show runner Craig Mazin e il team creativo che potrebbero aver deciso di prendere un'altra strada rispetto al videogioco targato Naughty Dog. Le recenti foto e video dal set confermano che la produzione ha ripreso a pieno ritmo dopo una breve pausa nelle riprese.

The Last of Us, fonte: HBO

I fan più attenti hanno già iniziato a individuare location e dettagli che potrebbero corrispondere a scene iconiche del videogioco, alimentando l'hype per quella che si preannuncia come una stagione ancora più intensa e stratificata delle precedenti. The Last of Us ha rappresentato fin dal suo debutto nel gennaio 2023 un fenomeno televisivo senza precedenti, riuscendo nell'impresa quasi impossibile di tradurre l'esperienza videoludica in una narrazione televisiva che funziona sia per i fan del gioco originale che per chi si avvicina alla storia per la prima volta.

Il videogioco, sviluppato da Naughty Dog a partire dal 2009 e pubblicato da Sony Computer Entertainment nel 2013, aveva già stabilito standard altissimi in termini di storytelling emotivo, esplorando il legame tra Joel ed Ellie in un mondo devastato da un virus letale a cui solo Ellie sembrava immune. L'adattamento televisivo ha mantenuto intatto il cuore pulsante di quella narrazione, portandolo in live action grazie alle performance di Pedro Pascal e Bella Ramsey, con una produzione di livello cinematografico di primo livello. Ora, con la terza stagione che esplora la prospettiva di Abby, lo show si prepara a sfidare nuovamente le aspettative del pubblico, proprio come fece il videogioco The Last of Us Parte II quando chiese ai giocatori di vedere gli eventi attraverso gli occhi di un personaggio inizialmente percepito come antagonista.

The Last of Us, fonte: HBO

La decisione di dedicare un'intera stagione prevalentemente ad Abby è coraggiosa ma necessaria per rendere giustizia alla complessità morale e narrativa della storia originale. I Serafiti, Lev, Yara e tutti gli altri elementi che verranno introdotti non sono semplici aggiunte al cast ma tasselli fondamentali di un mosaico che esplora temi come la vendetta, la redenzione, l'identità e il costo delle scelte in un mondo senza regole chiare.

Mentre Bella Ramsey si prepara a tornare sul set rinvigorita dalla pausa, i fan aspettano con ansia di scoprire come HBO continuerà a tradurre questa storia epica in una delle serie più acclamate del panorama televisivo contemporaneo. Il ritorno di Ellie più avanti nella stagione promette momenti carichi di tensione emotiva, soprattutto considerando il punto in cui l'abbiamo lasciata. La produzione continua a Vancouver, le telecamere girano, e il mondo post-apocalittico di The Last of Us si espande ulteriormente, preparandosi a raccontare nuove storie di sopravvivenza, umanità perduta e ritrovata, in una narrazione che continua a dimostrare come il confine tra eroi e nemici sia molto più sfumato di quanto vorremmo credere.