Qual è il futuro di The Last of Us? Neil Druckmann riaccende le speranze per i prossimi progetti

Pubblicazione: 31 marzo alle 13:11

Nel mondo dei videogiochi, poche saghe hanno lasciato un segno profondo come The Last of Us. Dopo anni di silenzi, remake e adattamenti televisivi, i fan tornano a interrogarsi sul futuro della serie. Una recente dichiarazione di Neil Druckmann ha riacceso le speranze: si sta davvero preparando il terreno per The Last of Us Part III? Il messaggio è criptico, ma abbastanza potente da far esplodere il dibattito tra gli appassionati. Tra indizi, interpretazioni e nuove priorità di sviluppo, il futuro del franchise sembra più vivo che mai.

Il punto di svolta arriva da un post condiviso da Neil Druckmann, figura centrale di Naughty Dog e co-creatore della saga insieme a Bruce Straley. Nel messaggio, accompagnato da vecchi schizzi del 2003 con protagonisti prototipi di Joel ed Ellie,e parla di “alcune fermate rimaste lungo la strada”. È proprio questa frase, apparentemente innocua, ad aver acceso le interpretazioni dei fan e degli addetti ai lavori.

Secondo diverse letture, quelle “fermate” potrebbero riferirsi a progetti ancora non annunciati legati a The Last of Us, alimentando l’ipotesi concreta che The Last of Us Part 3 sia in fase di pianificazione o quantomeno in una fase creativa iniziale. Tuttavia, non viene mai citato esplicitamente un nuovo capitolo, e questo mantiene il tutto nel campo delle speculazioni. Parallelamente, Naughty Dog è fortemente impegnata nello sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet, nuova IP destinata a rappresentare il futuro dello studio su PlayStation. Questo progetto ha contribuito negli ultimi anni a far pensare che la saga di The Last of Us potesse essere messa in pausa, almeno temporaneamente, per lasciare spazio a nuove idee.

Le analisi riportate da diverse fonti del settore evidenziano però un elemento importante: il peso commerciale e culturale del franchise rende poco probabile un abbandono definitivo. Con due capitoli principali già pubblicati e una serie TV di successo, The Last of Us resta una delle proprietà intellettuali più forti dell’intero ecosistema PlayStation. Un ulteriore elemento da considerare riguarda la struttura interna di Naughty Dog. Oltre a Intergalactic, lo studio starebbe lavorando a un secondo progetto ancora avvolto nel mistero, guidato da Shaun Escayg, già coinvolto in Uncharted e The Last of Us. Alcune ipotesi suggeriscono che possa trattarsi di un titolo legato proprio all’universo narrativo della saga, oppure di una nuova esperienza su scala ridotta basata su asset già esistenti.

Fonte / ScreenRant

Infine, il legame personale tra Druckmann e il franchise rimane centrale. Il creatore ha più volte lasciato intendere di avere ancora idee da esplorare, e il tono del suo messaggio recente viene letto da molti come un segnale di continuità creativa. Tuttavia, non si esclude che le “fermate” citate. Il caso The Last of Us rappresenta un esempio perfetto di come un semplice post social possa generare interpretazioni globali. Al momento, quindi, il futuro della saga resta aperto:, ma diversi indizi che mantengono vivacreato da Naughty Dog.