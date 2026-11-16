Harry Potter, HBO mostra il primo banchetto a Hogwarts ma i fan insorgono: due dettagli scatenano la polemica

Pubblicazione: 16 novembre alle 09:00

La nuova serie TV di Harry Potter non è ancora arrivata su HBO Max, ma è già finita al centro di una nuova polemica. La piattaforma ha pubblicato una clip dedicata a uno dei momenti più iconici della saga, il primo banchetto di Harry nella Sala Grande di Hogwarts, offrendo agli spettatori un'anticipazione dell'attesissimo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling. Eppure, quella che avrebbe dovuto essere una sorpresa per gli appassionati ha provocato reazioni contrastanti sui social, con alcuni fan che hanno criticato le modifiche introdotte rispetto ai libri e altri che hanno messo in discussione persino l'aspetto visivo della scuola di magia.

A far discutere sono soprattuttoe che potrebbero anticipare alcune scelte narrative della produzione. Il filmato, della durata di circa un minuto e mezzo, è stato mostrato il 14 novembre 2026 durante i Kids' Choice Awards e successivamente condiviso. Si tratta della prima sequenza completa tratta dalla serie, che debutterà ile racconterà gli avvenimenti di. La scena è ambientata subito dopo la cerimonia dello Smistamento, quando gli studenti appena arrivati aprendono posto ai tavoli delle rispettive Case.

Harry Potter, interpretato da Dominic McLaughlin, si trova insieme a Ron Weasley, al quale presta il volto Alastair Stout, mentre attorno a loro gli altri ragazzi attendono l'inizio del banchetto. Proprio in questi momenti emerge una delle prime differenze rispetto al romanzo. Gli studenti cominciano ad acclamare Albus Silente, interpretato da John Lithgow, scandendo ripetutamente il suo nome e battendo le mani sui tavoli. Una sequenza che non compare nel libro di J.K. Rowling e che alcuni appassionati hanno giudicato poco coerente con l'atmosfera originale di Hogwarts. Secondo questi spettatori, il coro trasformerebbe il preside in una figura quasi celebrata come una celebrità, introducendo un comportamento che non appartiene alla descrizione della cerimonia.

As a millennial who spent hours upon hours reading Harry Potter growing up, I’m insulted by this — Matt del Rio (@mdelNBA) November 15, 2026

Il filmato prosegue con un breve scambio tra Harry e Ron. Il protagonista domanda all'amico se Silente sia un po' matto, ricevendo una risposta decisamente divertita. Il preside schiocca quindi le dita, facendo comparire magicamente il cibo sulle tavolate e dando ufficialmente inizio al banchetto. Questo particolare, al contrario, è stato accolto positivamente da alcuni lettori, perché riprende più fedelmente quanto raccontato nel romanzo rispetto al film diretto da Chris Columbus nel 2001. Ma la modifica più significativa arriva nella parte conclusiva della clip, quando la telecamera abbandona il tavolo degli studenti per concentrarsi su una conversazione privata tra Silente e la professoressa Minerva McGranitt, interpretata da Janet McTeer.

I due insegnanti discutono dell'arrivo di. McGranitt sottolinea quanto il ragazzo assomigli al padre James, mentre Silente osserva che le apparenze non raccontano necessariamente tutto della personalità di una persona. Un dialogo apparentemente innocuo, mai. Nel romanzo originale, infatti,, ma non può ascoltare la conversazione, trovandosi a una distanza considerevole dal tavolo degli insegnanti. Rowling mantiene così il punto di vista del protagonista, lasciando al lettore soltanto le informazioni che il giovane mago può conoscere.

La serie HBO ha invece scelto di mostrare direttamente quello scambio, ampliando la prospettiva narrativa e permettendo agli spettatori di assistere a un momento dal quale Harry è escluso. È proprio questa decisione ad aver suscitato alcune perplessità. Una parte dei fan teme che la produzione possa allontanarsi dalla struttura dei romanzi, raccontando eventi e conversazioni che non appartengono all'esperienza diretta del protagonista. Una scelta del genere non rappresenterebbe necessariamente un problema, ma potrebbe influenzare il modo in cui vengono costruiti alcuni misteri della saga, soprattutto nelle stagioni successive.

D'altra parte, un adattamento televisivo dispone di strumenti narrativi differenti rispetto a un libro. Mostrare situazioni alle quali Harry non assiste potrebbe permettere di approfondire personaggi importanti, come Silente e McGranitt, senza dover necessariamente modificare gli avvenimenti principali. Le critiche non si sono fermate alle differenze narrative. Diversi commenti hanno riguardato anche l'aspetto della Sala Grande, inevitabilmente confrontata con quella diventata celebre grazie ai film con Daniel Radcliffe. Alcuni spettatori hanno giudicato la fotografia della nuova serie troppo fredda, lamentando una minore vivacità dei colori e un'atmosfera meno suggestiva rispetto al primo film cinematografico.

Anche il banchetto ha generato qualche discussione.e il modo in cui le pietanze compaiono sui tavoli non hanno convinto tutti, con alcuni fan che hanno trovato la sequenza meno spettacolare rispetto ai propri ricordi della versione del 2001. C'è persino chi ha ironizzato sulla quantità delle portate, suggerendo scherzosamente che. Non tutti, comunque, hanno reagito negativamente, visto che altri appassionati hanno apprezzato la presenza di, oltre alla possibilità di conoscere una Hogwarts diversa da quella resa celebre dal cinema.

Il confronto con i film di Chris Columbus e dei registi successivi appare inevitabile, soprattutto perché la saga cinematografica ha contribuito a definire l'immaginario visivo di Harry Potter per oltre venticinque anni. La nuova produzione dovrà quindi affrontare una sfida particolarmente complessa: offrire un adattamento più approfondito dei romanzi senza perdere il senso di meraviglia che milioni di spettatori associano al mondo magico. La prima stagione sarà composta da otto episodi e vedrà Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger, Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid e Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton.

Harry Potter, fonte: HBO

Nel cast figurano inoltre Lox Pratt come Draco Malfoy e Warwick Davis, che tornerà a interpretare il professor Filius Vitious. HBO ha già avviato anche la produzione della seconda stagione, dedicata agli eventi di Harry Potter e la Camera dei Segreti, confermando l'intenzione di costruire un progetto televisivo destinato a svilupparsi nel corso di diversi anni. Per il momento, comunque, una clip di appena 88 secondi non basta per giudicare l'intero adattamento.