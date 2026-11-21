Pubblicazione: 21 novembre alle 13:35

Il futuro del DC Universe è avvolto in un'incertezza che non riguarda solo i fan, ma coinvolge direttamente anche gli attori che ne sono diventati protagonisti. Aaron Pierre, l'interprete di John Stewart in Lanterns e destinato a riprendere il ruolo in Man of Tomorrow, ha condiviso le sue riflessioni in un momento particolarmente delicato per DC Studios, dimostrando una serenità disarmante di fronte ai cambiamenti epocali che stanno investendo la casa dei supereroi.





proprio mentre si diffondeva la notizia del cambio al vertice di DC Studios.esecutive per mantenere esclusivamente i ruoli creativi. Un terremoto organizzativo che ha sollevato interrogativi sulla longevità del DCU e sulla sorte dei progetti in corso, nonostante il Capitolo 1 intitolato "Gods and Monsters" abbia portato diversi titoli sullo schermo nel corso del 2026.rispetto alle decisioni di montaggio di Man of Tomorrow e alla possibilità che la sua apparizione potesse essere ridimensionata o addirittura tagliata dal film,. "Penso che per me, abbiamo fatto il film e abbiamo amato ogni momento nel farlo. E ciò che accade oltre questo punto non è una mia decisione. Quindi sono molto in pace. Sarà quel che sarà", ha dichiarato l'attore, trasmettendo un'accettazione zen che contrasta con l'ansia che permea il fandom in questo periodo di transizione.

Pierre ha rivelato di aver scoperto la notizia dello shake-up dirigenziale solo pochi istanti prima dell'intervista, non avendo quindi avuto il tempo materiale per elaborare la portata di quanto stava accadendo. Ciononostante, ha voluto sottolineare il rapporto costruito con i due architetti del nuovo universo DC: "Ma quello che posso dire è che il mio rapporto con James e il mio rapporto con Peter sono bellissimi rapporti, e ho davvero amato ogni momento della collaborazione con loro, del lavorare con loro e del conoscerli. E sono entusiasta di, oltre questo punto, in un contesto diverso, collaborare di nuovo con loro, e sono anche entusiasta di vedere cosa succederà dopo per DC".





, una fiducia nel legame umano e creativo stabilito che va oltre le turbolenze corporative. Eppure, dietro questa serenità, si celano domande concrete che attendono ancora risposte. Da quando è stato annunciato il cambio ai vertici, si sono moltiplicate voci e indiscrezioni sul destino di Man of Tomorrow,. Alcuni rumor hanno persino ipotizzato tagli drastici al cast, alimentando preoccupazioni tra chi ha seguito con passione la costruzione di questo nuovo universo condiviso.Ma per quanto riguarda specificamente il personaggio di Pierre, l'incertezza permane anche su un altro fronte:, nonostante il successo massiccio ottenuto dalla prima, che ha introdotto nel franchise non solo John Stewart interpretato da Pierre, ma anche l'Hal Jordan di Kyle Chandler. Secondo quanto riportato da The Wrap, la decisione sul rinnovo è attesa "all'inizio dell'anno", il che significa che