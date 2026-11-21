Il protagonista di Lanterns dice la sua sul suo futuro nei film DC: "Non dipende da me"
Aaron Pierre parla del suo futuro come John Stewart in Man of Tomorrow e Lanterns, dopo il cambio ai vertici di DC Studios. Le sue dichiarazioni sull'incertezza del DCU.
Il futuro del DC Universe è avvolto in un'incertezza che non riguarda solo i fan, ma coinvolge direttamente anche gli attori che ne sono diventati protagonisti. Aaron Pierre, l'interprete di John Stewart in Lanterns e destinato a riprendere il ruolo in Man of Tomorrow, ha condiviso le sue riflessioni in un momento particolarmente delicato per DC Studios, dimostrando una serenità disarmante di fronte ai cambiamenti epocali che stanno investendo la casa dei supereroi.
Quando gli è stato chiesto se si sentisse vulnerabile rispetto alle decisioni di montaggio di Man of Tomorrow e alla possibilità che la sua apparizione potesse essere ridimensionata o addirittura tagliata dal film, Pierre ha risposto con una calma che spiazza. "Penso che per me, abbiamo fatto il film e abbiamo amato ogni momento nel farlo. E ciò che accade oltre questo punto non è una mia decisione. Quindi sono molto in pace. Sarà quel che sarà", ha dichiarato l'attore, trasmettendo un'accettazione zen che contrasta con l'ansia che permea il fandom in questo periodo di transizione.
Pierre ha rivelato di aver scoperto la notizia dello shake-up dirigenziale solo pochi istanti prima dell'intervista, non avendo quindi avuto il tempo materiale per elaborare la portata di quanto stava accadendo. Ciononostante, ha voluto sottolineare il rapporto costruito con i due architetti del nuovo universo DC: "Ma quello che posso dire è che il mio rapporto con James e il mio rapporto con Peter sono bellissimi rapporti, e ho davvero amato ogni momento della collaborazione con loro, del lavorare con loro e del conoscerli. E sono entusiasta di, oltre questo punto, in un contesto diverso, collaborare di nuovo con loro, e sono anche entusiasta di vedere cosa succederà dopo per DC".
Ma per quanto riguarda specificamente il personaggio di Pierre, l'incertezza permane anche su un altro fronte: il futuro televisivo di Green Lantern. HBO non ha ancora deciso se rinnovare Lanterns per una seconda stagione, nonostante il successo massiccio ottenuto dalla prima, che ha introdotto nel franchise non solo John Stewart interpretato da Pierre, ma anche l'Hal Jordan di Kyle Chandler. Secondo quanto riportato da The Wrap, la decisione sul rinnovo è attesa "all'inizio dell'anno", il che significa che i fan scopriranno nei primi mesi del 2027 se il dramma acclamato dalla critica tornerà con nuovi episodi.