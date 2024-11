John Krasinski è l'uomo più sexy del mondo e le sue co-star di The Office reagiscono alla notizia

Pubblicazione: 14 novembre alle 15:30

John Krasinski è stato eletto Uomo più sexy del mondo nel 2024 dal magazine People e due delle sue co-star della serie The Office hanno condiviso la loro reazione alla notizia.

Lo stavamo aspettando da tempo! John Krasinski è stato derubato ogni anno dal 2005, secondo me. Era davvero il momento che accadesse.

, interprete di Meredith Palmer nello show cult, ha dichiarato:

Lo avete visto recentemente? Lo avete visto in Jack Ryan? Lui ha così tanti muscoli. Lo considero talmente hot al punto che i miei occhi si fondono ogni volta che lo vedo di persona. Lui ed Emily Blunt sono così belli che devo socchiudere gli occhi. Lui è davvero, davvero bello. Nessuno stava prestando attenzione? Sono così felice che qualcuno lo abbia finalmente fatto.

L'attrice ha aggiunto:

Flannery ha quindi ipotizzato che il personaggio di Jim Halpert abbia contribuito a non far notare subito la sua bellezza:

Non sono ubriaca, lo sto dicendo davvero: John è sempre stato adorabile e realmente carino, ma penso che le persone non abbiano notato quanto sia sexy perché è così carino. Quindi è il perfetto matrimonio di due cose: carino e hot e sexy e funny e intelligente, e, voglio dire, è molto di più rispetto a Jim.

L'attrice ha ribadito:

John è sempre stato uno dei ragazzi più gentili, divertenti ed intelligenti. Voglio dire, quando l'ho incontrato in The Office non aveva fatto nulla. Nemmeno io avevo fatto qualcosa di notevole. Siamo inoltre diventati famosi insieme e John ha sempre avuto quel qualcosa, quel qualcosa di speciale.

Flannery ha poi ribadito:

Lui ha così tanti talenti: è un regista fantastico, è un attore meraviglioso. Lui è realmente divertente, davvero intelligente, ma non deve essere divertente. Alcune persone devono esserlo, ed è davvero stancante. John non lo è. E sì, si può notare subito una scintilla in qualcuno e John l'ha sempre avuta.

La reazione di Angela

Angela Kinsey, che in The Office aveva il ruolo di Angela Martin, ha invece dichiarato:

L'ho scoperto questa mattina. Amo John: è una persona talmente buona e sono così felice per tutto il successo che sta avendo. Ma lo considero il mio fratellino minore, quindi come è avere il tuo fratellino diventare l'Uomo più sexy del mondo? Stai pensando: 'Cosa sta accadendo?'. Ma lui è talmente carino!

L'attrice ha poi aggiunto che è ancora in contatto con gli altri interpreti di The Office e si inviano spesso dei messaggi di testo:

Siamo in contatto e non vedo l'ora di scrivere quei messaggi. Potrei dire qualcosa come 'Come va, Mister Uomo più sexy?'.