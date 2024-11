The Office: svelati i nomi dei due figli di Michael e Holly, presenti in una scena mai girata del finale

Pubblicazione: 02 novembre alle 12:00

In un episodio del loro podcast, Jenna Fischer e Angela Kinsey hanno rivelato che nel copione del finale di The Office era presente una scena che avrebbe rivelato i nomi dei figli di Michael (Steve Carell) e Holly (Amy Ryan). Nel passaggio, che non è mai stato girato, Holly dice in un'intervista che lei e Michael hanno "due figli: Chebonshur e Lowshebin. Michael li ha chiamati così. Ha detto che si è basato sulla sensazione che ha avuto quando li ha visti per la prima volta”.

Ryan avrebbe dovuto apparire nell'episodio conclusivo tenendo in braccio i suoi due figli, dice Fischer, ma i suoi impegni non le hanno permesso di essere presente sul set, quindi la scena è stata scartata. Ricordiamo che invece nel finale ritorna Carell, per la prima volta dopo la sua uscita nel corso della settima stagione, con un'apparizione a sorpresa di Michael al matrimonio di Dwight e Angela.

Nel corso del finale, andato in onda nel maggio 2013, Michael parla della sua famiglia con Holly a Pam, che racconta come l'uomo ha così tante foto dei suoi figli che ha dovuto prendere due telefoni: “È così felice di avere un piano famiglia”.

Trovate tutte le informazioni su The Office nella nostra scheda.