Law & Order: SVU, Mariska Hargitay svela la richiesta più strana che le fanno le star fan della serie

Mariska Hargitay ha svelato i dettagli di una richiesta davvero molto particolare che riceve spesso da parte delle celebrità fan di Law & Order: SVU.

L'interprete della detective Olivia Benson ha raccontato il simpatico retroscena legato al procedural della NBC durante un episodio dello show Late Night with Seth Meyers.

Mariska ha raccontato:

Hargitay ha spiegato che anche una famosa super modella, che considera una delle più grandiose del suo settore, ha chiesto di avere un cameo nella serie.

L'attrice ha spiegato:

Ho scoperto che amava il nostro show. Quindi ho detto: 'O mio dio'. Sono andata dagli sceneggiatori, ho dichiarato: 'Può essere coinvolta nello show?'. E ha risposto che voleva essere un cadavere, ma poi ho replicato: 'No, no, abbiamo questa parte grandiosa per te'. L'ho richiamata, dicendo: 'Ascolta, ci siamo riusciti. Ti coinvolgeremo nello show'. E ha risposto: 'Oh no, voglio essere un cadavere'. E accade continuamente. Perché tutte queste persone famose non vogliono pronunciare battute?