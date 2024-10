The Big Bang Theory: una nuova reunion in un episodio del reboot di Giudice di notte

Pubblicazione: 22 ottobre alle 16:29

Nella stagione 3 del reboot della serie Giudice di notte si assisterà a una reunion di The Big Bang Theory.

Nella comedy targata NBC, infatti, apparirà ancheche interpreterà una versione sopra le righe di sé stessa che sarà coinvolta come imputata e diventa amica delle giudice Abby Stone, parte affidata a

Nella puntata si viene a sapere che Abby è un'enorme fan della sitcom Blossom e sarà entusiasta dalla possibilità di conoscere la star, ma la situazione ha una svolta inaspettata quando Abby scopre che Mayim la sta stalkerando.

Nell'episodio ci saranno inoltre dei "meta riferimenti" a The Big Bang Theory, confermando quindi che la serie si svolge in un mondo in cui esistono Abby e Rauch.

In precedenza era stato coinvolto in Giudice di Notte, che tornerà sugli schermi televisivi il 19 novembre, anche Kunal Nayyar nel ruolo di uno stilista chiamato Martini Toddwallis.