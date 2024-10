The Big Bang Theory, Kaley Cuoco pronta a tornare nei panni di Penny: "Amo quel personaggio"

Pubblicazione: 20 ottobre alle 09:50

Se qualche giorno fa Jim Parsons chiudeva la porta a un possibile ritorno nei panni di Sheldon Cooper in un revival di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco ha una posizione esattamente opposta.

Ho interpretato quel ruolo per 12 anni, e ha davvero dato il via alla mia carriera. Devo molto a quel personaggio, a quello show, al creatore Chuck Lorre. Sono stati alcuni degli anni migliori della mia vita, e i momenti più divertenti che abbia mai vissuto.

L'attrice lo ha rivelato a People in un'intervista in occasione del debutto della seconda stagione della sua serie thriller-comedy(Peacock), mostrandosi ancora molto legata al ruolo di Penny:

La sitcom della CBS è andata in onda per 12 stagioni dal 2007 al 2019. In un primo momento Cuoco recitava come protagonista accanto a Jim Parsons e Johnny Galecki, in un secondo momento la serie divenne più corale. Da The Big Bang Theory è nato lo spin-off prequel Young Sheldon, da poco terminato dopo sette stagioni. Il 17 ottobre è iniziato un altro spin-off, Georgie And Mandy’s First Marriage. Inoltre, è in sviluppo un altro spin-off incentrato sul personaggio di Stuart: la sceneggiatura è in fase di scrittura e il via libera non è ancora arrivato.

Circa la possibilità di partecipare a uno spin-off e vestire nuovamente i panni di Penny, l'attrice non ha ombra di dubbio, lo farebbe:

Assolutamente sì, riprenderei quel ruolo. Al 100%. Amo quel personaggio, e lo amerò per sempre.