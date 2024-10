The Office: svelato il motivo per cui Dwight non viene mai mostrato come manager nei titoli di testa

Pubblicazione: 10 ottobre alle 16:00

Il nuovo episodio di Office Ladies, condotto da Jenna Fischer e Angela Kinsey, ha spiegato il motivo per cui nei titoli di testa di The Office non viene mai mostrato Dwight Schrute con il suo ruolo da manager.

Il personaggio interpretato da Rainn Wilson ottiene infatti l'incarico avuto da Michael Scott (Steve Carell) tra le fila di Dunder Mifflin, ma non viene immortalato nella sequenza iniziale.

Fischer ha ora svelato che ha contattato il regista David Rogers, che si è occupato dell'episodio A.A.R.M., rivelando poi:

Si era parlato di aggiungere un'immagine di Dwight come manager alla fine della sequenza dei titoli di testa.

L'attrice, interprete di Pam Beesly, ha aggiunto:

Alla fine non hanno mai girato niente di nuovo e questo il motivo: la ragione principale era che volevano usare Pam e Jim che si baciavano come l'ultima immagine dei titoli di testa per vari episodi perché sentivano che, a questo punto, l'idea di chi è il suo manager fosse stata messa in ombra dalla vita personale dei personaggi e pensavano che il focus di quegli episodi finali fosse maggiormente legato alla storia di Jim e Pam.

Fonte / Office Ladies

Roger ha aggiunto che avevano poco tempo a disposizione e non si era quindi riusciti a girare nuove immagini per i titoli con Dwight come manager, dovendo inoltre far durare quella sequenza il meno possibile per dare più spazio alla storia.