John Wick, Lionsgate accelera sul prequel animato: Keanu Reeves torna per raccontare la missione impossibile

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:19

La storia di John Wick si prepara a tornare indietro nel tempo con un nuovo progetto dedicato a uno degli episodi più importanti del suo passato. Lionsgate ha dato ufficialmente il via libera al film prequel animato, che racconterà la missione impossibile grazie alla quale il protagonista riuscì a lasciare il mondo degli assassini. Una notizia importante per i fan della saga, soprattutto perché Keanu Reeves tornerà a interpretare il personaggio, questa volta attraverso il doppiaggio. Il lungometraggio si trova attualmente nella fase di pre-produzione e avrà una squadra creativa in parte rinnovata.

Il nuovo film si concentrerà su un momento fondamentale della vita del protagonista, la missione che gli consentì di abbandonare la sua attività di sicario e iniziare una nuova esistenza accanto a Helen, la donna che amava. L'Impossible Task consisteva nell'eliminare tutti i suoi rivali nell'arco di una sola notte. Un'impresa estremamente difficile, ricordata più volte nel corso della saga, ma mai mostrata direttamente sullo schermo. Il prequel permetterà quindi di approfondire un capitolo del passato di Wick, collocandosi cronologicamente prima del primo film del 2014.

L'approvazione definitiva di Lionsgate è arrivata durante la conference call sui risultati finanziari del 5 novembre 2026. Il progetto era stato presentato al pubblico al CinemaCon del 2025, ma nel frattempo sono cambiati alcuni elementi importanti. Inizialmente la sceneggiatura era stata affidata a Vanessa Taylor, mentre adesso il lavoro è passato a Ryan e Kaz Firpo, già coinvolti nella realizzazione della storia di Eternals. La regia sarà invece di Shannon Tindle, conosciuto per aver diretto Ultraman: Rising, film d'animazione distribuito da Netflix nel 2024.

Oltre a tornare nei panni vocali di John Wick, Keanu Reeves parteciperà anche alla produzione del lungometraggio. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road, Chad Stahelski per 87Eleven Entertainment e Point Grey. Il coinvolgimento di Stahelski, già alla guida creativa della saga cinematografica, rappresenta un ulteriore collegamento con il mondo narrativo costruito intorno al personaggio. Non è ancora stato chiarito se nel prequel compariranno alcuni volti conosciuti della serie, come Marcus, interpretato da Willem Dafoe, Viggo, interpretato da Michael Nyqvist, oppure Helen, a cui ha dato volto Bridget Moynahan.

Keanu Reeves’ stunts in John Wick 4 clear anything Tom Cruise has ever done. 🤫🔥 Everyone hypes up the Mission: Impossible stunts, but Chad Stahelski and Keanu gave us actual cinematic artistry with this single-shot, top-down sequence. John Wick 4 didn't just break the genre; it officially ended the debate on who the greatest modern action star is. 🎬💥 — CHIDINMA (@cruisequeeeen) November 6, 2026

Il film animato si inserisce in una fase di espansione per il franchise, che ha superato il miliardo di dollari di incassi complessivi nel mondo. Parallelamente sono in sviluppo altri progetti, John Wick 5, con il ritorno previsto di Keanu Reeves e Chad Stahelski, e lo spin-off dedicato a Caine, il personaggio interpretato da Donnie Yen, le cui riprese si sono concluse nel luglio 2026.

Al momento Lionsgate non ha comunicato né il titolo definitivo del lungometraggio né una possibile data di uscita. Non sono stati forniti neppure dettagli sulla distribuzione italiana. Il via libera ufficiale rappresenta un passaggio significativo, dopo anni di sviluppo, il racconto animato dell'Impossible Task può finalmente procedere verso la realizzazione. Per gli appassionati sarà l'occasione di scoprire come John Wick sia riuscito a compiere l'impresa che gli ha permesso di cambiare vita.