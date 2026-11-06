John Wick, Lionsgate accelera sul prequel animato: Keanu Reeves torna per raccontare la missione impossibile
Il prequel animato di John Wick ottiene il via libera di Lionsgate: Keanu Reeves torna come doppiatore in una storia inedita sul passato del protagonista.
La storia di John Wick si prepara a tornare indietro nel tempo con un nuovo progetto dedicato a uno degli episodi più importanti del suo passato. Lionsgate ha dato ufficialmente il via libera al film prequel animato, che racconterà la missione impossibile grazie alla quale il protagonista riuscì a lasciare il mondo degli assassini. Una notizia importante per i fan della saga, soprattutto perché Keanu Reeves tornerà a interpretare il personaggio, questa volta attraverso il doppiaggio. Il lungometraggio si trova attualmente nella fase di pre-produzione e avrà una squadra creativa in parte rinnovata.
L'approvazione definitiva di Lionsgate è arrivata durante la conference call sui risultati finanziari del 5 novembre 2026. Il progetto era stato presentato al pubblico al CinemaCon del 2025, ma nel frattempo sono cambiati alcuni elementi importanti. Inizialmente la sceneggiatura era stata affidata a Vanessa Taylor, mentre adesso il lavoro è passato a Ryan e Kaz Firpo, già coinvolti nella realizzazione della storia di Eternals. La regia sarà invece di Shannon Tindle, conosciuto per aver diretto Ultraman: Rising, film d'animazione distribuito da Netflix nel 2024.
Oltre a tornare nei panni vocali di John Wick, Keanu Reeves parteciperà anche alla produzione del lungometraggio. Tra i produttori figurano Basil Iwanyk ed Erica Lee per Thunder Road, Chad Stahelski per 87Eleven Entertainment e Point Grey. Il coinvolgimento di Stahelski, già alla guida creativa della saga cinematografica, rappresenta un ulteriore collegamento con il mondo narrativo costruito intorno al personaggio. Non è ancora stato chiarito se nel prequel compariranno alcuni volti conosciuti della serie, come Marcus, interpretato da Willem Dafoe, Viggo, interpretato da Michael Nyqvist, oppure Helen, a cui ha dato volto Bridget Moynahan.
Al momento Lionsgate non ha comunicato né il titolo definitivo del lungometraggio né una possibile data di uscita. Non sono stati forniti neppure dettagli sulla distribuzione italiana. Il via libera ufficiale rappresenta un passaggio significativo, dopo anni di sviluppo, il racconto animato dell'Impossible Task può finalmente procedere verso la realizzazione. Per gli appassionati sarà l'occasione di scoprire come John Wick sia riuscito a compiere l'impresa che gli ha permesso di cambiare vita.