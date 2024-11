Jude Law svela che il personaggio di Mister Tovagliolo dell'Amore non va in vacanza in origine era stato creato per Alfie

Pubblicazione: 03 novembre alle 17:00

Il papà vedovo, Graham, interpretato da Jude Law in L'amore non va in vacanza è un personaggio amatissimo dal pubblico. C'è una scena in particolare che viene ricordata: quando Graham per giocare con le figlie indossa un fazzoletto bianco in testa e diventa "Mister Tovagliolo", in lingua originale "Mr. Napkin Head".

L'attore ha raccontato che il personaggio nasce da un altro dei suoi film, Alfie, a cui la regista dell'Amore non va in vacanza, Nancy Meyers, si è ispirata:

Avevo già fatto Mister Tovagliolo. Avevo girato Alfie con Charles Shyer, che era stato sposato con Nancy Meyers. E Charles aveva incluso Mister Tovagliolo in Alfie, ma la scena è stata tagliata. Poi ho fatto il film di Nancy, e Mister Tovagliolo era lì.

Fonte / Variety

Alfie racconta la storia di un donnaiolo convinto, costretto a cambiare quando il suo stile di vita comincia ad avere delle ripercussioni sulle persone a cui vuole bene.