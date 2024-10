Star Wars: Skeleton Crew, Jude Law: "Ho affrontato seriamente il debutto nella saga"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 12:30

Jude Law è uno dei protagonisti della nuova serie della saga di Star Wars intitolata Skeleton Crew e, in una nuova intervista, l'attore ha parlato della sua esperienza e di come è stato coinvolto nel progetto.

Intervistato da Variety, l'interprete del misterioso Jod Na Nawood, ha spiegato di non aver affrontato con leggerezza il nuovo impegno sul set.

Law ha spiegato che ha affrontato seriamente il suo incontro con Jon Watts per parlare della serie:

Non credo che mi sarei tuffato nel progetto a casaccio. Volevo che andasse tutto bene. Non volevo essere il tizio che ha fatto un buco nell'acqua in Star Wars.

Deve tutto passare attraverso il filtro di Star Wars. Ad esempio non ci sono bottoni in quell'universo, solo lacci. Fibbie? Sì. Velcro? Sì. Anche se non penso lo si veda mai. Ci sono certe inquadrature che non puoi fare se sei un regista. Non puoi passare attraverso il vetro dell'astronave, devi stare all'esterno o all'interno. Amo quel dettaglio. Vedi l'inquadratura e pensi: 'Oh, sono in Star Wars'.

Jude si è inoltre preparato tenendo conto di tutti i dettagli che caratterizzano l'universo della saga stellare.

La star del cinema non ha però voluto condividere anticipazioni sulla serie di cui è uno dei protagonisti, lasciando in sospeso la possibilità che abbia un ruolo da cavaliere jedi semplicemente chiedendo ironico:

Chi ha detto che possiedo la Forza?

Cosa racconterà la serie Star Wars: Skeleton Crew

Skeleton Crew seguirà quattro bambini che fanno una scoperta sconvolgente sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in un viaggio misterioso in una galassia pericolosa e sconosciuta.

Tra i registi della serie figurano, oltre a Lee Isaac Chung, i Daniels, noti soprattutto per Everything Everywhere All at Once, Jon Watts, che ha diretto la trilogia di Spider-Man con Tom Holland, oltre a David Lowery e Jake Schreier.

La serie uscirà il 3 dicembre su Disney+.