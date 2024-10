In Star Wars: Skeleton Crew torneranno i Teek, realizzati senza CGI

Pubblicazione: 22 ottobre alle 11:48

Skeleton Crew, nuova serie di Star Wars in arrivo a dicembre (guarda il teaser), renderà canonica una particolare specie dell'Universo del franchise. In un’intervista con Empire, David Lowery ha rivelato che i Teek, abitanti della Luna boscosa di Endor, torneranno in uno degli episodi da lui diretti, dopo essere apparsi nel Ritorno degli Ewoks (Ewoks: The Battle for Endor), film per la televisione del 1985.

La cosa che mi ha entusiasmato di più è stata la presenza di burattini sul set. È la tecnologia più antica che viene utilizzata contemporaneamente alla tecnologia più all'avanguardia. Questa combinazione è stata assolutamente magica. Nel mio episodio c'è un personaggio che è [...] un Teek, da Il ritorno degli Ewoks. Ed è solo un piccolo burattino! Mi chiedevo: “Verrà ritoccato digitalmente o sostituito?”. No, nell'episodio finale è solo un burattino nel mezzo di questo folle e enorme set. La dissonanza cognitiva di vedere queste due cose insieme, dal vivo davanti a te, è assolutamente incredibile.

Il regista ha anche specificato, con entusiasmo, che sono stati realizzati con effetti pratici:

Skeleton Crew debutterà il prossimo 3 dicembre su Disney+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.