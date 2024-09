Star Wars: Skeleton Crew, ecco chi sono i "pirati spaziali" presenti nella serie

Pubblicazione: 19 settembre alle 11:32

Skeleton Crew è la nuova serie tv di Star Wars in arrivo a dicembre (guarda il teaser trailer). La storia seguirà quattro bambini che fanno una scoperta sconvolgente sul loro pianeta natale che li porta a perdersi in un viaggio misterioso in una galassia pericolosa e sconosciuta.

Nell'attesa, EW ha pubblicato nuove foto dei "" presenti nello show e ha parlato con i creatori Jon Watts e Christopher Ford.

Nella foto qui sopra, vediamo Jaleel White (noto come Steve Urkel nella serie Otto sotto un tetto) con un aspetto vagamente cyborg nei panni di Gunter. Alla sinistra c'è Vane (Marti Matulis), che ha dato filo da torcere a Din Djarin e Greef Karga inThe Mandalorian. A destra di Gunter troviamo Brutus (doppiato da Fred Tatasciore e interpretato da Stephen Oyoung), Pax (Mike Estes) e Chaelt (Dale Soules).

Nell'epoca in cui ci troviamo, possiamo giocare con quest'aspetto. L'Impero non c'è più e quindi stiamo giocando con una parte della galassia che vede un incremento della pirateria. Si parla tanto di pirati in Star Wars. La gente chiamava così Han Solo e lui rispondeva: “Come ti permetti?”. E abbiamo visto dei pirati fantastici nelle serie animate. Per questo entrambi i [produttori esecutivi] Dave Filoni e Jon Favreau erano davvero entusiasti di fare più cose con questi personaggi.

Skeleton Crew si svolge nello stesso arco temporale di serie come The Mandalorian e The Book of Boba Fett: il periodo prima dell'ascesa del Primo Ordine in cui l'assenza della legge imperiale permette a forze nefaste di prosperare, come spiegato da Ford:

Esplorare i confini dello spazio selvaggio è poi qualcosa che Watts era entusiasta di compiere, per il suo amore per Star Wars e per una certa serie di videogiochi LucasArts che risale al 1990. “Sono un grande fan di Monkey Island”, ha detto. "Anche quello è un classico di Lucas. Quindi una via di mezzo tra i pirati di Star Wars e quelli di Monkey Island. Credo che abbiamo trovato il nostro punto ideale”.

Ecco invece un nuovo sguardo al personaggio interpretato da Jude Law:

Nel cast della serie troviamo anche Kerry Condon, Ryan Kiera Armstrong, Ravi Cabot-Conyers, Robert Timothy Smith, Kyriana Kratter e Tunde Adebimpe. Tra i registi della serie, figurano Lee Isaac Chung (Twisters), i Daniels, noti soprattutto per Everything Everywhere All at Once, Jon Watts, che ha diretto la trilogia di Spider-Man con Tom Holland, oltre a David Lowery e Jake Schreier.

Skeleton Crew debutterà il prossimo 3 dicembre su Disney+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.