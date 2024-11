Kate Winslet racconta l'inaspettata reunion con un membro del cast di Titanic durante le riprese di Lee

Ospite al Graham Norton Show, Kate Winslet ha raccontato un incontro inaspettato avvenuto durante la produzione del suo ultimo film, Lee. L'attrice (e produttrice della pellicola) stava guardando il compositore Alexander Desplat dirigere un'orchestra composta da 120 musicisti quando ha notato una faccia già vista.

Titanic, Kate Winslet svela un nuovo dettaglio sull'iconica scena in mare: "Non era nemmeno una porta"

Racconta:

Era proprio lui. È stato semplicemente meraviglioso. Abbiamo avuto tanti momenti come questo nel film, in cui persone con cui avevo già lavorato o che conoscevo da tanto tempo—con cui sono praticamente cresciuta in questo settore—si sono presentate, ed è stato incredibile.