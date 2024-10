Titanic, Kate Winslet svela un nuovo dettaglio sull'iconica scena in mare: "Non era nemmeno una porta"

Pubblicazione: 28 ottobre alle 12:00

A ogni intervista Kate Winslet è certa che le verrà posta una domanda su Titanic e sull'iconica scena in mare finale. Come ben saprete si tratta del momento in cui Jack (DiCaprio), immerso nel mare, muore per il freddo non riuscendo a salire sulla famosa porta.

Rivela però Winslet che quella, in realtà, non era una porta...

Quello che voglio dire e che trovo davvero interessante è che la gente continua a parlare di una porta. In realtà non era nemmeno una porta. Era un pezzo di corrimano, tipo una parte della scala o qualcosa del genere, che si era staccato. Chi può dire se [Leonardo DiCaprio] ci sarebbe [stato] o meno. Onestamente, non ho nessuna intuizione qui che qualcun altro non abbia già cercato di capire.

Pur avendo già parlato centinaia di volte di quella scena, nuovi dettagli saltano sempre fuori. Scopriamo quindi che non era una porta ma un corrimano e, chissà, forse da questa notizia scaturiranno nuove supposizioni e nuovi interrogativi sulla possibilità o meno di Jack di farcela.