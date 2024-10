Kate Winslet ha svelato il consiglio ricevuto da Emma Thompson dopo il successo di Titanic

Kate Winslet ha rivelato il consiglio ricevuto dall'amica e collega Emma Thompson, con cui ha recitato nel film Ragione e Sentimento nel 1995, dopo il debutto nelle sale di Titanic.

Ha una concretezza e una chiarezza di percezione nei confronti del settore nel suo complesso. Mi ricordo che dopo Titanic mi ha detto… Era un po' protettiva nei miei confronti e penso fosse naturalmente un po' preoccupata. Non era 'Kate sta perdendo il controllo?' perché sapeva chiaramente che non era parte della mia personalità, ma può essere semplicemente davvero travolgente e cosa avrei fatto?

Durante il podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha spiegato:

Mi ha detto 'Ascoltami piccola, ricordati che lavorare è importante quanto il non lavorare'. E non l'ho mai dimenticato. Penso che sia davvero, davvero importante perché quando sei una giovane attrice spesso… Sapevo che non volevo esaurirmi. Sapevo che ho sempre voluto fare questo lavoro.