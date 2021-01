Durante il suo intervento al Jess Cagle Show su SiriusXM ha potuto parlare un po’ di due attesi sequel a cui dovrà prendere parte prossimamente, ovvero

Partiamo proprio dal primo citato di cui si dichiara entusiasta anche per ragioni estremamente “pratiche”, per così dire:

Whoopi sta cercando di metterlo in moto. Sai, ci sono dei motivi per cui mi piace: nessuna acconciatura, niente trucco, scarpe comode. È una vittoria su tutta la linea per me.

Kathy Najimy ricorda anche l’esperienza di lavorare al primo film insieme Emile Ardolino, regista morto a 50 anni per colpa dell’HIV:

Conosco Whoopi da 40, 41 anni forse e lui ci lasciava fare quello che volevamo in scena, per noi era davvero Disneyland, sai? Era davvero disponibile a lasciarci fare. Al più ci diceva “fate quello, fatene anche di più”. Non ci diceva mai di no e non ci “modificava” mai col montaggio.

Passando a Hocus Pocus spiega:

Sarah Jessica Parker, Bette Midler ed io abbiamo trascorso un paio di settimane al telefono parlando della sceneggiatura ed è stato molto divertente. Jessica sa molto bene che Bette Midler, per me, è da sempre una enorme fonte d’ispirazione. Della serie che per metà sono quello che sono grazie a Bette Midler e per metà grazie a mia madre, Gloria Steinem. Abbiamo parlato un sacco, fatto delle annotazioni ,a, in buona sostanza, abbiamo tutte risposto perfettamente all’unisono con un sì. Ora è tutta una questione di trovare le location, le giuste tempistiche e date e tutte quelle cose lì.

Alla fine di novembre, Bette Midler si era così espressa circa la trama della pellicola che era stata sottoposta a lei, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker:

Ci hanno fatto vedere la trama di massima e, dopo che ci siamo ritirate su da terra perché sono passati 27 anni dal primo film, ci siamo guardate e abbiamo tutte convenuto sul fatto che si tratta di idee davvero grandiose.

