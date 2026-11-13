Katia Ricciarelli, malore in diretta a La Volta Buona: Caterina Balivo si accorge subito che qualcosa non va

Pubblicazione: 13 novembre alle 10:56

Attimi di tensione e preoccupazione negli studi Rai di La Volta Buona giovedì 12 novembre, quando Katia Ricciarelli ha accusato un improvviso malore in diretta televisiva. La celebre cantante lirica ha dovuto interrompere la conversazione dopo aver avvertito un momento di debolezza che ha immediatamente allarmato la conduttrice Caterina Balivo e gli altri ospiti presenti in studio. La puntata stava procedendo in un clima disteso e conviviale, con una discussione dedicata alla longevità e ai segreti per vivere oltre cento anni. La Ricciarelli, che lo scorso gennaio ha compiuto 80 anni, stava condividendo alcuni ricordi della propria infanzia e della sua vita familiare.

«Papà ingannò mia madre, non l’ho mai conosciuto» Katia Ricciarelli #LVB https://t.co/t6vppaXTnI — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 12, 2026

Tutto è cambiato nel giro di pochi secondi. Mentre Caterina Balivo introduceva un nuovo segmento della trasmissione, soffermandosi sul rapporto tra desiderio e longevità, la cantante ha mostrato evidenti segnali di malessere. "Un nuovo tema è quello del desiderio, sembra che il desiderio allunghi la vita. Allora Monica Guerritore ha detto...", stava spiegando la conduttrice, quando si è accorta che qualcosa non andava. "Che c'è, ti senti male Katia", ha chiesto interrompendo il discorso e rivolgendosi direttamente alla sua ospite.

La risposta della cantante ha subito chiarito la situazione. "Ho avuto un momento di... ti giuro... come una debolezza... scusate, mi sono sentita male", ha confessato la Ricciarelli con il volto visibilmente pallido. L'ex moglie di Pippo Baudo non è riuscita a individuare una causa precisa del malessere, descrivendolo semplicemente come un improvviso momento di debolezza fisica. Caterina Balivo ha mantenuto la calma e ha chiesto ai collaboratori di preparare un caffè per la sua ospite, cercando di tranquillizzarla e riportare gradualmente la normalità in studio.

Katia Ricciarelli ha continuato a scusarsi per l'interruzione. Fortunatamente, il malore è durato soltanto pochi istanti e la cantante ha dato rapidamente segnali di ripresa. Dopo essersi ripresa, non soltanto ha continuato a partecipare alla trasmissione, ma si è anche alzata dalla propria postazione per concedersi un ballo lento con uno degli ospiti centenari presenti in studio. Un gesto spontaneo che ha riportato il sorriso tra i presenti e il pubblico a casa, allontanando la tensione accumulata pochi minuti prima.

Oggi festeggiamo il professor Garattini che compie 98 anni: a sorpresa, Katia Ricciarelli canta per lui “Tanti auguri” 🥳 🎁 #LVB https://t.co/yhihqDQrdG — La Volta Buona (@voltabuonarai) November 12, 2026

Durante la conversazione, la soprano ha ricordato la sua infanzia segnata da ristrettezze economiche ma illuminata dall'affetto familiare. Tra i ricordi evocati, quello di un'alimentazione semplice e spartana, fatta soprattutto di riso e fagioli, piatti che oggi rivive con nostalgia e affetto come testimonianza di un'epoca difficile ma formativa.

Non è chiaro se la decisione sia stata dettata dalla volontà di sottoporsi ad accertamenti medici per verificare le proprie condizioni di salute oppure se l'uscita anticipata fosse già prevista a causa di impegni professionali precedenti. La produzione del programma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. L'episodio ha sollevato comprensibile preoccupazione tra i fan della cantante lirica, figura storica della cultura italiana. La prontezza di riflessi di Caterina Balivo e la professionalità della squadra de La Volta Buona hanno permesso di gestire un momento delicato senza creare allarmismo eccessivo.