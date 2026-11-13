Katia Ricciarelli, malore in diretta a La Volta Buona: Caterina Balivo si accorge subito che qualcosa non va
Katia Ricciarelli preoccupa il pubblico durante La Volta Buona del 12 novembre: momenti di tensione in diretta con Caterina Balivo e gli ospiti in studio.
Attimi di tensione e preoccupazione negli studi Rai di La Volta Buona giovedì 12 novembre, quando Katia Ricciarelli ha accusato un improvviso malore in diretta televisiva. La celebre cantante lirica ha dovuto interrompere la conversazione dopo aver avvertito un momento di debolezza che ha immediatamente allarmato la conduttrice Caterina Balivo e gli altri ospiti presenti in studio. La puntata stava procedendo in un clima disteso e conviviale, con una discussione dedicata alla longevità e ai segreti per vivere oltre cento anni. La Ricciarelli, che lo scorso gennaio ha compiuto 80 anni, stava condividendo alcuni ricordi della propria infanzia e della sua vita familiare.
La risposta della cantante ha subito chiarito la situazione. "Ho avuto un momento di... ti giuro... come una debolezza... scusate, mi sono sentita male", ha confessato la Ricciarelli con il volto visibilmente pallido. L'ex moglie di Pippo Baudo non è riuscita a individuare una causa precisa del malessere, descrivendolo semplicemente come un improvviso momento di debolezza fisica. Caterina Balivo ha mantenuto la calma e ha chiesto ai collaboratori di preparare un caffè per la sua ospite, cercando di tranquillizzarla e riportare gradualmente la normalità in studio.
Katia Ricciarelli ha continuato a scusarsi per l'interruzione. Fortunatamente, il malore è durato soltanto pochi istanti e la cantante ha dato rapidamente segnali di ripresa. Dopo essersi ripresa, non soltanto ha continuato a partecipare alla trasmissione, ma si è anche alzata dalla propria postazione per concedersi un ballo lento con uno degli ospiti centenari presenti in studio. Un gesto spontaneo che ha riportato il sorriso tra i presenti e il pubblico a casa, allontanando la tensione accumulata pochi minuti prima.
Non è chiaro se la decisione sia stata dettata dalla volontà di sottoporsi ad accertamenti medici per verificare le proprie condizioni di salute oppure se l'uscita anticipata fosse già prevista a causa di impegni professionali precedenti. La produzione del programma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. L'episodio ha sollevato comprensibile preoccupazione tra i fan della cantante lirica, figura storica della cultura italiana. La prontezza di riflessi di Caterina Balivo e la professionalità della squadra de La Volta Buona hanno permesso di gestire un momento delicato senza creare allarmismo eccessivo.