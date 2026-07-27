Kaylee Hottle, il medico legale svela la causa della morte della giovane star di Godzilla x Kong

Pubblicazione: 27 luglio alle 08:15

La comunità cinematografica è in lutto per la perdita di Kaylee Hottle, la giovane attrice sorda divenuta celebre per il suo ruolo commovente nei film Godzilla vs. Kong e Godzilla X Kong: The New Empire. Aveva solo 18 anni quando la sua vita si è spezzata in un tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino del 21 luglio 2026. Ora, l'ufficio del medico legale del Maryland ha reso nota la causa ufficiale del decesso, chiudendo un capitolo doloroso che ha scosso fan e addetti ai lavori.

Secondo il rapporto dell'Office of the Chief Medical Examiner del Maryland, ottenuto da USA TODAY,è morta a. La, confermando quanto emerso dalle prime ricostruzioni dell'incidente. Un verdetto che, per quanto atteso, non allevia il dolore di una perdita così prematura. L'incidente si è verificato intorno alle, una strada a doppia corsia nella contea di Frederick.

Kaylee viaggiava come passeggera a bordo di una Honda Accord guidata da un diciannovenne, insieme a un altro passeggero. Secondo quanto riportato dall'ufficio dello sceriffo della Frederick County, il conducente procedeva a velocità eccessiva quando ha perso il controllo del veicolo, uscendo dalla carreggiata sul lato destro e impattando violentemente contro un tombino. L'impatto è stato devastante, con Kaylee che è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Kaylee Hottle in Godzilla e Kong, fonte: Universal Pictures

Il secondo passeggero ha rifiutato le cure mediche sul posto, mentre il conducente è stato ricoverato con ferite non letali. Un dettaglio, quest'ultimo, che rende la tragedia ancora più straziante: la giovane promessa del cinema è stata l'unica vittima di quella notte maledetta. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, che ha condiviso il suo dolore in un video live pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Parlando in lingua dei segni americana,per riconoscere il corpo della figlia. Con una compostezza che tradiva tutta la sofferenza di un genitore,, un ultimo gesto di generosità che rispecchia il carattere della ragazza. "Era molto, molto intelligente e davvero gentile", ha detto il padre tramite i segni,. "Sono orgoglioso di mia figlia". Parole semplici,

Kaylee Hottle non era solo un'attrice emergente: era un simbolo di rappresentazione e inclusività nel cinema hollywoodiano. Sorda dalla nascita, aveva conquistato il cuore del pubblico interpretando Jia, una ragazzina orfana adottata dalla dottoressa Ilene Andrews, esperta di Kong interpretata da Rebecca Hall. Nel MonsterVerse, il suo personaggio comunica con il gigantesco Kong attraverso la lingua dei segni, creando uno dei legami più toccanti e originali della saga.

Rebecca Hall shared pictures on her Instagram of her time with the late, Kaylee Hottle. 🕊️ pic.twitter.com/F7F2b85zOl — Mr. Goji  (@Mr_goji54) July 21, 2026

Una delle scene più memorabili che l'hanno resa celebre mostra una giovanissima Kaylee che solleva un pupazzo di King Kong fatto a mano per calmare il titanico primate. Quel momento, apparentemente semplice, racchiudeva tutta la potenza emotiva del suo talento: nessuna parola pronunciata, solo gesti, sguardi e tanta empatia. La sua partecipazione ai film della Warner Bros. e Legendary Pictures aveva aperto la strada a una maggiore visibilità per attori sordi e con disabilità, dimostrando che Hollywood può e deve fare di più in termini di inclusione.

Secondo le autorità, l'incidente è stato causato dall'eccessiva velocità del veicolo, che ha perso il controllo prima di schiantarsi contro un tombino. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Kaylee Hottle non c'è stato nulla da fare. Il medico legale ha classificato il decesso come accidentale. La notizia della morte ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte dei fan e della comunità cinematografica, che oggi piange una giovane attrice capace di lasciare un segno importante nel MonsterVerse e nella rappresentazione delle persone sorde sul grande schermo.