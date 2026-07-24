Millie Bobby Brown e il toccante omaggio alla collega di Godzilla vs. Kong Kaylee Hottle

Pubblicazione: 24 luglio alle 12:37

Il mondo del cinema e della cultura pop piange una giovanissima stella prematuramente scomparsa. All'età di appena 18 anni, la giovane attrice Kaylee Hottle ha perso tragicamente la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nello Stato del Maryland.

Una notizia devastante che ha scosso nel profondo colleghi, addetti ai lavori e le centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo che l'avevano amata sul grande schermo per la sua

Tra i primi a esprimere un immenso dolore si distingue Millie Bobby Brown. La star di Stranger Things, che ha condiviso con la Hottle il set del kolossal Godzilla vs. Kong, ha affidato ai social un commosso messaggio di commiato, pubblicando uno scatto in bianco e nero della giovane collega accompagnato da parole piene di spezzato affetto: "Sono completamente devastata da questa notizia. Ci mancherai immensamente, Kaylee".

Dalla comunità sorda al successo planetario con il MonsterVerse

Nata nel 2007 all'interno di una famiglia con una consolidata storia nella comunità Sorda, Kaylee Hottle, anch'essa sorda dalla nascita, aveva iniziato la sua carriera dimostrando un talento naturale e una rara carica espressiva. Dopo le prime apparizioni in spot pubblicitari e progetti volti alla sensibilizzazione sull'uso della Lingua dei Segni Americana (ASL), il grande salto verso Hollywood era arrivato nel marzo del 2021.

Millie Bobby Brown (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Il suo debutto cinematografico in Godzilla vs. Kong non è tato in sordina: la piccola Jia, l'unica sopravvissuta della tribù Iwi dell'Isola del Teschio, nonché l'unica persona capace di comunicare ed entrare in empatia profonda con il titanico Kong.

La sua interpretazione, caratterizzata da un'intensità emotiva genuina e toccante, aveva conquistato il pubblico e la critica, rendendola un punto di riferimento fondamentale per la rappresentazione e l'inclusione delle persone con disabilità nel cinema d'azione internazionale.

Il successo del film — capace di incassare quasi 470 milioni di dollari a livello globale nonostante le restrizioni della pandemia — aveva confermato la Hottle tra i volti chiave della saga. L'attrice era poi tornata sul set nel 2024 per il sequel Godzilla x Kong: The New Empire, consolidando il legame affettivo con un pubblico sempre più vasto e dimostrando una maturità artistica sorprendente.