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Keanu Reeves prende il posto di Alan Ritchson in Maelstrom, il thriller Netflix con una notte da incubo da superare

Keanu Reeves sarà protagonista di Maelstrom, il thriller Netflix ambientato durante un uragano, tra criminali, una testimone da proteggere e una storia nata nel 1993.

di Federica Verdoliva
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Keanu Reeves si prepara a tornare al centro di un thriller d’azione ad alta tensione con Maelstrom, il nuovo progetto Netflix diretto da Jaume Collet-Serra. L’attore, celebre per Matrix e John Wick, raccoglie il testimone da Alan Ritchson, inizialmente coinvolto nel film e poi uscito dalla produzione per ragioni non rese note. La storia promette una notte di terrore, un uragano devastante e una missione di protezione che si trasforma in una lotta disperata per sopravvivere. Per Reeves si tratta di un’altra occasione per misurarsi con un genere che ha contribuito a consolidare il suo successo internazionale.

In Maelstrom, la tensione nasce da una missione apparentemente circoscritta, un agente federale deve mettere in sicurezza la compagna di un trafficante d’armi, pronta a collaborare con le autorità. La situazione precipita quando un uragano si abbatte sulla zona, interrompendo le comunicazioni e impedendo ai due di chiedere aiuto. Rimasti isolati nel loro rifugio, diventano il bersaglio degli uomini del criminale, intenzionati a impedire alla donna di testimoniare. La tempesta non sarà soltanto uno scenario spettacolare, ma un elemento decisivo che renderà ogni tentativo di fuga più difficile e pericoloso.

Dietro la macchina da presa ci sarà Jaume Collet-Serra, regista che ha già lavorato con Netflix per Carry-On e che ha firmato anche titoli come Non-Stop e Paradise Beach - Dentro l’incubo. Il nuovo film sembra puntare su un meccanismo narrativo essenziale, pochi personaggi intrappolati in uno spazio ostile, una minaccia crescente e il tempo che gioca contro i protagonisti. Per impostazione, la vicenda richiama i thriller d’assedio in cui un singolo personaggio deve resistere a nemici numerosi e circostanze estreme, con un’atmosfera che ricorda Die Hard, qui trasferita nel cuore di un uragano.

Un aspetto interessante riguarda la lunga gestazione del progetto. Maelstrom era stato concepito già nel 1993 come sceneggiatura originale destinata a Warner Bros., ma negli anni non era arrivato alla realizzazione. La prima versione era stata scritta da Gregory Fitzpatrick, mentre la stesura attuale è firmata da Mark Bianculli. La produzione coinvolge Jeff Robinov e Tabitha Shick, legata alla società Talking Pictures. L’arrivo di Reeves potrebbe dare nuovo slancio a una storia rimasta a lungo in sviluppo, anche se per ora non sono stati comunicati dettagli definitivi sul calendario delle riprese.

Il film si inserisce in una fase particolarmente intensa per la carriera dell’attore, che continua ad ampliare i propri impegni tra cinema d’azione, fantascienza e doppiaggio. Tra i progetti in programma figurano The Gangster, The Cop, The Devil, diretto da James Wan, il ritorno della sua voce per Shadow in Sonic the Hedgehog 4, il film di fantascienza Shiver e The Entertainment System Is Down di Ruben Östlund. Reeves è inoltre coinvolto nell’adattamento del romanzo thriller Kill Current: A Jon Hendricks Thriller, destinato a essere il primo film prodotto dalla sua nuova società, Two Dragonflies. Per quanto riguarda Maelstrom, invece, Netflix non ha ancora reso nota una data di uscita.

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