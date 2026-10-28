Keanu Reeves prende il posto di Alan Ritchson in Maelstrom, il thriller Netflix con una notte da incubo da superare

Pubblicazione: 28 ottobre alle 11:18

Keanu Reeves si prepara a tornare al centro di un thriller d’azione ad alta tensione con Maelstrom, il nuovo progetto Netflix diretto da Jaume Collet-Serra. L’attore, celebre per Matrix e John Wick, raccoglie il testimone da Alan Ritchson, inizialmente coinvolto nel film e poi uscito dalla produzione per ragioni non rese note. La storia promette una notte di terrore, un uragano devastante e una missione di protezione che si trasforma in una lotta disperata per sopravvivere. Per Reeves si tratta di un’altra occasione per misurarsi con un genere che ha contribuito a consolidare il suo successo internazionale.

@Updated_Jennie Keanu Reeves was born to be John Wick https://t.co/vpn7UEFtYt — Byron Quiñónez (@ElPerroEnLlamas) October 24, 2026

In Maelstrom, la tensione nasce da una missione apparentemente circoscritta, un agente federale deve mettere in sicurezza la compagna di un trafficante d’armi, pronta a collaborare con le autorità. La situazione precipita quando un uragano si abbatte sulla zona, interrompendo le comunicazioni e impedendo ai due di chiedere aiuto. Rimasti isolati nel loro rifugio, diventano il bersaglio degli uomini del criminale, intenzionati a impedire alla donna di testimoniare. La tempesta non sarà soltanto uno scenario spettacolare, ma un elemento decisivo che renderà ogni tentativo di fuga più difficile e pericoloso.

Dietro la macchina da presa ci sarà Jaume Collet-Serra, regista che ha già lavorato con Netflix per Carry-On e che ha firmato anche titoli come Non-Stop e Paradise Beach - Dentro l’incubo. Il nuovo film sembra puntare su un meccanismo narrativo essenziale, pochi personaggi intrappolati in uno spazio ostile, una minaccia crescente e il tempo che gioca contro i protagonisti. Per impostazione, la vicenda richiama i thriller d’assedio in cui un singolo personaggio deve resistere a nemici numerosi e circostanze estreme, con un’atmosfera che ricorda Die Hard, qui trasferita nel cuore di un uragano.

Un aspetto interessante riguarda la lunga gestazione del progetto. Maelstrom era stato concepito già nel 1993 come sceneggiatura originale destinata a Warner Bros., ma negli anni non era arrivato alla realizzazione. La prima versione era stata scritta da Gregory Fitzpatrick, mentre la stesura attuale è firmata da Mark Bianculli. La produzione coinvolge Jeff Robinov e Tabitha Shick, legata alla società Talking Pictures. L’arrivo di Reeves potrebbe dare nuovo slancio a una storia rimasta a lungo in sviluppo, anche se per ora non sono stati comunicati dettagli definitivi sul calendario delle riprese.