Keanu Reeves su Netflix, in questo sequel perfetto che il franchise e i fan meritavano da tempo

Pubblicazione: 08 agosto alle 14:30

Dopo tre capitoli che hanno lasciato il segno al botteghino e conquistato critica e pubblico, Keanu Reeves torna nei panni dell'assassino più letale del cinema contemporaneo. Ma è con questo quarto episodio, disponibile su Netflix, che il franchise raggiunge finalmente la sua piena maturità espressiva, superando persino i risultati dei predecessori. Nelle mani del regista Chad Stahelski e degli sceneggiatori Shay Hatten e Michael Finch, l'esecuzione tecnica e narrativa tocca vette quasi impeccabili, trascinata soltanto da qualche piccolo intoppo che non scalfisce minimamente l'esperienza complessiva. John Wick 4 arriva carico di stile, sequenze d'azione brutali e ambientazioni mozzafiato, consolidando la sua posizione come uno dei sequel più riusciti dell'intera saga.

Se Parabellum aveva tentato di mantenere l'energia dei primi due film, è questo quarto capitolo a riportare il franchise alla sua gloria originaria, anzi a superarla. La premessa è chiara fin dall'inizio: nessuno sfugge all'Alta Tavola. Ma è esattamente quello che il più micidiale degli assassini intende fare, dopo una lunga storia di violenza dentro e fuori dalla pensione, con taglie sulla sua testa che si moltiplicano a ogni passo.. Questo capitolo lo vede affrontare un nuovo e potente nemico in luoghi familiari e inediti, dalla Germania al Giappone fino alla Francia. E quando il suo viaggio costringe vecchi amici a prendere decisioni indicibili, queste alleanze di un tempo si trasformano rapidamente in pericolose inimicizie.

Fino a questo punto, il pubblico ha visto Wick sopravvivere contro ogni probabilità, sfidando le forze schierate contro di lui per conquistarsi un altro giorno nel mondo sotterraneo. Eppure Stahelski e il suo team riescono ad alzare ulteriormente la posta in questo thriller denso d'azione e ad alto rischio, capace di tenere gli spettatori incollati alle poltrone dall'inizio alla fine. Wick ha dovuto affrontare teppisti di strada, nemici del passato e assassini mortali provenienti da ogni angolo del mondo. Come poteva il team dietro il capitolo 4 innalzare ancora l'asticella? La risposta sta nella sceneggiatura di Hatten e Finch, che bilancia con maestria temi come vendetta, amicizia e sopravvivenza. La storia ricca di tensione incorpora brividi dal primo all'ultimo minuto, catturando naturalmente l'intensità dei tre capitoli precedenti e portandola a un livello successivo.

Gli appassionati del franchise non si sorprenderanno nel constatare gli aspetti tecnici impressionanti come le scenografie e la cinematografia del capitolo 4. E con le varie location che Wick attraversa – Berlino, Osaka, Parigi – l'amalgama tra filmmaking stilistico e cultura locale lascia un'impronta incredibile, immergendo completamente gli spettatori nella narrazione. Mentre l'universo narrativo continua a espandersi lungo il corso del franchise (come la serie su Prime Video) crescono anche le poste in gioco, specialmente quando nuovi personaggi entrano in scena e quelli ricorrenti acquisiscono maggiore spessore.

È inutile negarlo: John Wick 4 non vola via in un lampo, soprattutto considerando i suoi 169 minuti di durata, la più lunga dell'intera saga. Detto questo,. Gli scontri estenuanti tra assassini sono tornati alla loro gloria violenta, dove la coreografia dei combattimenti supera le aspettative e riesce persino a sorprendere gli spettatori più navigati. Ricco di grandi conquiste tecniche e sequenze che tengono gli spettatori sul bordo delle poltrone, John Wick 4 è senza dubbio un grande spettacolo cinematografico.

A parte un problema minore (anche se evidente) negli effetti speciali, gran parte del quarto capitolo si affida appropriatamente alla superba coreografia dei combattimenti e alle sequenze brutali per mantenere l'intrattenimento al suo apice. Uno dei temi ricorrenti dell'intera saga è che le azioni hanno conseguenze. Se questo è il messaggio di Stahelski riguardo alla longevità del franchise, allora correte, non camminate, al cinema. Questo è il tipo di film che è impossibile deluda le aspettative, un'opera che eleva il genere action a forma d'arte viscerale e che dimostra come un sequel possa non solo eguagliare ma superare i capitoli che lo hanno preceduto.