Netflix posticipa il finale di The Witcher, l'ultima stagione non arriverà nel 2026

Pubblicazione: 08 agosto alle 11:31

I fan di The Witcher dovranno armarsi di ulteriore pazienza. La quinta e ultima stagione della serie fantasy di Netflix, attesa inizialmente per il 2026, è stata posticipata al 2027 secondo quanto riportato da What's On Netflix. Un rinvio che arriva senza spiegazioni ufficiali da parte della piattaforma di streaming, ma che si manifesta attraverso un dettaglio eloquente: la serie è stata rimossa dai materiali promozionali della campagna Next on Netflix dedicata al 2026.



Il progetto, creato da Lauren Schmidt Hissrich e basato sulla saga letteraria di Andrzej Sapkowski, avrebbe dovuto chiudere i battenti due anni dopo l'annuncio del rinnovo per una stagione conclusiva. Le riprese si sono svolte per gran parte del 2025, concludendosi in autunno dello stesso anno. Questo significa che il problema non risiede nella produzione sul set, ma probabilmente nella fase di post-produzione o in una strategia editoriale deliberata da parte di Netflix.



La quinta stagione rappresenta un capitolo cruciale per molteplici ragioni. Sarà la seconda e ultima con Liam Hemsworth nel ruolo di Geralt di Rivia, dopo aver preso il testimone da Henry Cavill. L'attore britannico ha lasciato la produzione dopo la terza stagione per presunte divergenze creative, un cambio di guardia che ha generato non poche perplessità tra i fan della serie. Hemsworth ha debuttato nei panni del cacciatore di mostri nella quarta stagione, rilasciata nel 2025, e ora dovrà attendere più del previsto per completare il suo arco narrativo.

The Witcher con Liam Hemsworth, fonte: Netflix

Dal punto di vista della trama, la quarta stagione si è conclusa con diversi cliffhanger che hanno lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Ciri è stata catturata da Leo Bonhart, mentre Yennefer è stata risucchiata in un portale. Geralt, dal canto suo, è stato nominato cavaliere dalla Regina Meve, un onore che però lo vincola al servizio della sovrana. La quinta stagione dovrebbe continuare ad adattare i romanzi The Tower of the Swallow e The Lady of the Lake, dopo che le stagioni precedenti hanno coperto The Last Wish, Sword of Destiny, Blood of Elves, Time of Contempt, Baptism of Fire e parte di The Tower of the Swallow.



Le ragioni del rinvio restano nel campo delle ipotesi. La post-produzione di una serie fantasy di questa portata richiede tempo considerevole: effetti visivi complessi, correzione del colore, montaggio sonoro, colonna sonora. È possibile che il team creativo abbia bisogno di mesi aggiuntivi per rendere giustizia alla stagione finale. L'alternativa è che Netflix abbia deciso strategicamente di posticipare l'uscita per massimizzare l'audience, evitando sovrapposizioni con altri titoli di punta o scegliendo una finestra di lancio più favorevole.



La data esatta di uscita nel 2027 non è ancora stata comunicata ufficialmente. Netflix mantiene il silenzio sulla questione, lasciando i fan a speculare se si tratterà di una prima metà o seconda metà dell'anno. Quello che è certo è che la conclusione di una delle serie fantasy più seguite della piattaforma merita un'attesa paziente, purché il risultato finale sia all'altezza delle aspettative accumulate in questi anni di avventure nel Continente.