Questa serie teen su Netflix mescola sparatorie e risate e funziona perfettamente, ma nessuno l'ha vista

Pubblicazione: 07 agosto alle 20:00

Netflix è diventato un archivio impressionante di storie diverse su teenager e preadolescenti, quasi tutte interpretate da cast di sconosciuti che probabilmente vedremo ovunque nei prossimi anni. È un fenomeno a cui prestare attenzione, perché c'è un nuovo tassello di questo mosaico generazionale: On My Block. La serie segue un gruppo di ragazzini che stanno per iniziare il liceo, cercando di sopravvivere al loro quartiere degradato di Los Angeles e alle insidie della scuola superiore.

Creata da Lauren Iungerich, la mente dietro l'inizialmente brillante Awkward di MTV, insieme a Eddie Gonzalez e Jeremy Haft,. Il pilot, diretto dalla stessa Iungerich, stabilisce il tono in pochi secondi geniali. Una lunga inquadratura in piano sequenza ci porta dentro una festa di quartiere sfrenata, quella roba che hai visto mille volte nei film anni Novanta: corpi che si muovono al ritmo della musica, alcol che scorre libero, fumatori beati nella stanza accanto. Poi, taglio netto.

Il primo sparo li manda tutti a correre, ma mentre fuggono giocano a un gioco inquietante: indovinare il calibro dell'arma dal suono. Benvenuti nella loro vita, un cocktail di ottimismo giovanile, paura quotidiana e disperato bisogno di fuga. Se Awkward era una commedia liceale tagliente e orgogliosamente volgare che flirtava con elementi drammatici, On My Block porta quella contaminazione a estremi più arditi. C'è comicità nel modo in cui la criminalità del quartiere impatta sui personaggi, risate da estrarre dalle rapine occasionali e dai teppisti talvolta surreali, ma c'è anche una minaccia reale e palpabile.

Tutto ciò che i ragazzi fanno oscilla tra il ridicolo e il drammatico, anche quando il dramma stesso sfiora l'assurdo, come nella ricerca stagionale di Jamal di un bottino nascosto legato a una rapina in una pista di pattinaggio negli anni Ottanta, una trama che sembra uscita da I Goonies. Il risultato è che il giovane cast, nel complesso promettente, sembra recitare in due o tre serie diverse. Nonostante il tono schizofrenico, va riconosciuto che la prima stagione di On My Block è ragionevolmente ben pianificata nell'intreccio delle trame disparate verso un finale che farà sicuramente discutere, sempre che qualcuno effettivamente guardi la serie.

Anche a distanza di giorni dalla visione del finale, è difficile decidere se la direzione presa da Iungerich, Gonzalez e Haft sia audacemente coraggiosa o irresponsabilmente spericolata., oscillando tra il deliberatamente derivativo e quasi fantasioso, e il crudo e apparentemente radicato nel cuore. Entrambe le modalità funzionano a intermittenza, eppure, portando una prospettiva completamente propria.C'è curiosità genuina nel vedere dove questa storia andrà da qui. Perché nel mare infinito di contenuti che ogni settimana minaccia di sommergerci,, ma quelli che aspettano pazienti che qualcuno abbia voglia di ascoltare davvero.