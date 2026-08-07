Questo revenge thriller coreano su Netflix ispirato a Il conte di Montecristo merita la tua attenzione

Pubblicazione: 07 agosto alle 17:00

Nel panorama affollato delle serie Netflix, alcune gemme restano inspiegabilmente nell'ombra. The Glory è una di quelle. Uscita in due parti tra dicembre 2022 e marzo 2023, questa serie coreana diretta da Ahn Gil-ho e scritta da Kim Eun-sook rappresenta uno dei revenge thriller più potenti, viscerali e perfettamente costruiti degli ultimi anni. Eppure, nonostante le recensioni stellari e un plauso critico quasi unanime, non ha raggiunto la popolarità globale di Squid Game o All of Us Are Dead. Il motivo è semplice e brutale: The Glory è troppo cruda, troppo spietata, troppo dolorosamente vera per diventare un fenomeno mainstream.



La serie racconta la storia di Moon Dong-eun, interpretata da Song Hye-kyo, un'insegnante elementare apparentemente tranquilla che nasconde un passato devastante. Da adolescente è stata vittima di bullismo scolastico estremo, torture fisiche e psicologiche che l'hanno segnata per sempre, costringendola ad abbandonare la scuola. Le cicatrici sul suo corpo raccontano una storia di violenza sistematica, mentre quelle nella sua mente hanno plasmato ogni singolo giorno della sua vita adulta. Moon Dong-eun non ha mai dimenticato, non ha mai perdonato. Ha solo pianificato.



Per decenni ha preparato una vendetta meticolosa, fredda, chirurgica. Diventare insegnante non è stata una scelta casuale: era il modo più efficace per avvicinarsi al figlio della sua principale carnefice, Park Yeon-jin, interpretata da Lim Ji-yeon. Oggi Park Yeon-jin è una presentatrice televisiva di successo, benestante, sposata, apparentemente intoccabile. Crede che i suoi crimini siano sepolti nel passato. Si sbaglia. The Glory si ispira liberamente a episodi reali di violenza nelle scuole sudcoreane e alla struttura narrativa de Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Come Edmond Dantès, Moon Dong-eun dedica ogni risorsa mentale, ogni grammo di energia, ogni respiro alla distruzione metodica dei suoi aguzzini.

Quello che distingue The Glory da altri revenge thriller è la complessità emotiva del suo personaggio principale. Moon Dong-eun non è una guerriera invincibile, non è l'eroina vendicativa che trionfa facilmente. È una donna spezzata che ha scelto di vivere esclusivamente per questo scopo, rinunciando a tutto: amicizie, amore, serenità. Song Hye-kyo, attrice veterana conosciuta per film come The Grandmaster e My Brilliant Life, offre qui la performance della sua carriera. La serie procede con ritmo deliberato, quasi metodico, rispecchiando l'approccio della protagonista. Ogni episodio aggiunge un tassello al mosaico della vendetta, rivelando gradualmente l'ampiezza della visione di Moon Dong-eun.



The Glory appartiene a quella categoria di k-drama avvincenti, come questo che ribalta la prospettiva sul genere. Resta sotto la pelle, provoca riflessioni scomode, solleva domande sulla natura della giustizia, sul prezzo della vendetta, sui limiti della compassione. Come Il conte di Montecristo prima di lei, Moon Dong-eun diventa un simbolo: della resilienza portata all'estremo, della trasformazione del dolore in potere, della possibilità di riprendersi la propria narrazione anche quando il mondo ti ha schiacciato.



È una serie che merita un pubblico più ampio, ma forse è destinata a rimanere un tesoro per chi ha il coraggio di guardarla fino in fondo. Non offre consolazioni facili, non promette che tutto andrà bene. Promette solo che, a volte, chi semina vento raccoglie tempesta. E che alcune tempeste sono state preparate per anni, con una pazienza che fa paura.