The Art of Sarah: Netflix rilascia il thriller più avvincente di sempre (che sfida le aspettative sui k-drama)

Pubblicazione: 24 marzo alle 13:46

Netflix ha costruito il suo impero di k-drama principalmente sulle spalle di rom-com zuccherose che hanno conquistato il pubblico globale. Titoli come Hometown Cha-Cha-Cha, Business Proposal e Welcome to Samdal-ri hanno dimostrato che la formula funziona, generando milioni di visualizzazioni e conversazioni infinite sui social media. Eppure, ogni tanto, la piattaforma azzarda qualcosa di diverso, qualcosa che rompe gli schemi e sfida le aspettative del pubblico.



È in questi momenti che nascono serie come The Glory, Little Women, Celebrity o Mask Girl: thriller psicologici, crime drama oscuri, storie che scavano nelle zone più buie dell'animo umano. Questi titoli arrivano raramente, ma quando lo fanno, lasciano il segno. The Art of Sarah appartiene esattamente a questa categoria, e potrebbe benissimo rappresentare il miglior esempio del genere che Netflix abbia prodotto quest'anno.



Arrivata sulla piattaforma il 13 febbraio 2026, la serie con protagonisti Shin Hye-sun e Lee Joon-hyuk non ha generato il clamore mediatico che ci si aspetterebbe da un prodotto di questa caratura. Eppure, a distanza di oltre un mese dal debutto, è impossibile dimenticarla. Con i suoi otto episodi, The Art of Sarah rappresenta l'esempio perfetto di narrazione compatta ma devastante, una storia che non spreca un singolo minuto e che si presta idealmente a una maratona notturna da cui sarà difficile staccarsi.

The Art of Sarah - Netflix

Sarah Kim, direttrice regionale del prestigioso brand di lusso Boudoir, viene trovata morta in circostanze sospette. Ma Sarah Kim non è semplicemente una vittima di omicidio. È un fantasma, un'entità sfuggente la cui esistenza stessa sembra costruita su strati di menzogne e identità sovrapposte. Chi era davvero Sarah Kim? È esistita mai veramente? E soprattutto: è davvero morta?



Mentre l'indagine procede, emerge un ritratto sempre più frammentato e contraddittorio. Diversi personaggi forniscono versioni radicalmente diverse di chi fosse questa donna, ognuno convinto di conoscere la vera Sarah. Le sue identità passate si sovrappongono come trasparenze sfalsate, creando un'immagine sfocata e inafferrabile. È una matrioshka narrativa dove ogni rivelazione ne nasconde un'altra, dove ogni certezza viene sistematicamente demolita dall'episodio successivo.



La scrittura di The Art of Sarah è probabilmente il suo punto di forza maggiore. In un panorama televisivo saturo di trame prevedibili e colpi di scena telefonati, la serie riesce a mantenere il mistero intatto fino ai titoli di coda dell'ultimo episodio. E anche allora, quando pensi di aver finalmente messo insieme tutti i pezzi del puzzle, ti rendi conto che alcune tessere mancano deliberatamente, lasciate fuori per permettere interpretazioni multiple. È un approccio coraggioso alla narrazione, uno che rispetta l'intelligenza dello spettatore e lo invita a partecipare attivamente alla costruzione del significato.

The Art of Sarah - Netflix

La performance di Shin Hye-sun merita una menzione particolare. Interpretare un personaggio che è essenzialmente un caleidoscopio di personalità diverse richiede una gamma emotiva straordinaria, e l'attrice consegna una delle interpretazioni più stratificate e sfumate della sua carriera. Lee Joon-hyuk, nel ruolo dell'investigatore scontento incaricato del caso, offre il perfetto contrappunto: un uomo razionale che cerca disperatamente di imporre ordine su una narrazione che sembra progettata per resistere a qualsiasi tentativo di categorizzazione.



Ciò che rende The Art of Sarah particolarmente significativo nel contesto del 2026 è la sua unicità. Netflix non produce questo tipo di serie con la stessa frequenza con cui sforna rom-com, e questo le conferisce un valore aggiunto per gli spettatori in cerca di qualcosa di sostanzioso e intellettualmente stimolante. È il tipo di show che genera discussioni, teorie, riletture. Il tipo di contenuto che meriterebbe molto più spazio nella conversazione culturale di quanto ne stia ricevendo.