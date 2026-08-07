Questa serie su Netflix ha battuto Lost creando il finale che i fan del genere aspettavano da anni

Pubblicazione: 07 agosto alle 15:00

Immagina di salire su un volo di routine, di atterrare qualche ora dopo, e di scoprire che il mondo intero ti dava per disperso da cinque anni. Per te sono passate poche ore. Per tutti gli altri, mezzo decennio. La tua famiglia ti ha pianto, la tua vita è andata avanti senza di te, e adesso sei tornato in un presente che non ti appartiene più. È da questo paradosso temporale che nasce Manifest, la serie mystery andata in onda su NBC dal 2018 e poi salvata da Netflix, che ha saputo ritagliarsi uno spazio unico nel panorama televisivo mescolando thriller, fantascienza e soprannaturale.

Il volo 828 scompare dai radar per cinque anni e mezzo, per poi riapparire all'improvviso come se nulla fosse. I passeggeri a bordo non hanno vissuto nemmeno un secondo di quel tempo perduto. Mentre loro credevano di viaggiare normalmente, il mondo li ha dichiarati morti, ha elaborato il lutto, ha voltato pagina. Il ritorno diventa così un evento che sconvolge non solo le loro esistenze, ma quelle di chiunque li circonda: partner che si sono risposati, figli cresciuti senza genitori, carriere evaporate.

Ben Stone, interpretato da Josh Dallas che molti ricorderanno come il Principe Azzurro di Once Upon a Time, è uno dei protagonisti centrali insieme a sua sorella Michaela e suo figlio Cal. Ma Manifest non è solo il racconto di un mistero aeronautico irrisolto. Man mano che la storia si sviluppa, emergono elementi sempre più complessi: i passeggeri iniziano a sperimentare visioni e premonizioni, chiamate che sembrano guidarli verso eventi specifici, connessioni inspiegabili che suggeriscono un disegno più grande. Il paragone con Lost è inevitabile, e le somiglianze ci sono eccome.

Entrambe le serie costruiscono la propria narrativa attorno a un evento misterioso legato a un volo aereo, entrambe giocano con flashback, enigmi che si moltiplicano e una mitologia in continua espansione. Ma dove Lost ha fatto infuriare una parte consistente del proprio pubblico con un finale divisivo, Manifest ha avuto l'opportunità di distinguersi, soprattutto nelle stagioni finali. La differenza fondamentale sta nell'approccio: se Lost perdeva spesso di vista i propri personaggi in favore del mistero puro, Manifest mantiene sempre al centro le relazioni umane, le conseguenze emotive del trauma collettivo vissuto dai passeggeri.

Ogni stagione introduce nuovi livelli di complessità, nuovi pezzi del puzzle che mantengono vivo l'interesse senza mai tradire la coerenza interna. Ma la storia di Manifest non è solo quella raccontata sullo schermo. È anche la storia di una serie salvata dal proprio pubblico. Dopo tre stagioni su NBC, il network ha deciso di cancellarla, lasciando milioni di fan con domande senza risposta e trame irrisolte. Poi è successo qualcosa di straordinario:

I numeri di visualizzazione sono stati talmente impressionanti che la piattaforma ha deciso di produrre una quarta e ultima stagione, dando alla serie l'opportunità di chiudere dignitosamente le proprie storyline. La quarta stagione ha permesso agli sceneggiatori di confezionare un finale che i fan meritavano, evitando la frustrazione che accompagna troppo spesso le serie interrotte prematuramente. Manifest, che potrebbe tornare nel 2026, ha potuto concludere il proprio arco narrativo, rispondere alle domande fondamentali, dare un senso compiuto a quel viaggio iniziato con un volo che non sarebbe mai dovuto atterrare.