Questa serie animata su Netflix usa una formula vecchia quanto il mondo, eppure è un capolavoro

Pubblicazione: 21 settembre alle 17:00

Blue Eye Samurai, il capolavoro animato di Netflix, non fa nulla con la formula della vendetta che non abbiamo già visto prima. Ma è la prova inequivocabile che le storie fdi vendetta possono ancora funzionare, e funzionare alla grande, se sono sincere nella narrazione ed emotivamente coinvolgenti nell'esecuzione. La serie ruota attorno a una guerriera solitaria che intraprende una missione per vendicarsi di quattro uomini che le hanno fatto un torto, uno dei quali è suo padre. Lungo il cammino, impara quella tragica ironia del "scava due tombe" mentre la sua ricerca di vendetta inizia a costarle cara. La serie tocca tropi di vendetta molto familiari che abbiamo visto in Kill Bill, The Punisher, True Grit e nei classici blaxploitation di Pam Grier.





Ma, come dimostrato da tutti quegli esempi, una storia di vendetta ben raccontata può soddisfare anche se è prevedibile e formulaica.. Rocky è una storia alla Cenerentola, Terminator è una storia alla Frankenstein. Le idee costano poco: è tutta una questione di esecuzione. Big e Obsession parlano entrambi di un desiderio infantile che si avvera con conseguenze inaspettate, ma raccontano quella storia in modi molto diversi.. Non abbiamo mai visto questo incredibile cast di doppiatori stellare, guidato dalla brillante Maya Erskine, dare vita a questi personaggi archetipici. Non abbiamo mai visto questo stile visivo unico e straordinariamente bello da nessun'altra parte.

Netflix si è ritagliata una nicchia impressionante trasformando queste storie di genere familiari in capolavori trascendenti. Arcane racconta una storia distopica piuttosto convenzionale su una guerra tra i plebei del sottosuolo e la classe dominante del mondo superiore, ma racconta quella storia in modo più toccante e potente di qualsiasi versione precedente. Blue Eye Samurai è la stessa cosa: non fa nulla che non abbiate visto prima in dozzine di altri film, serie TV e videogiochi come Ghost of Yotei. Ma fa una versione migliore di tutte quelle cose rispetto al 99% dei suoi pari. Ed è proprio questo il punto: in un'epoca in cui tutti cercano disperatamente di reinventare la ruota, a volte basta prendere quella ruota e farla girare meglio di chiunque altro.



La formula della vendetta funziona perché parla a qualcosa di primitivo dentro di noi, un senso di giustizia che trascende cultura e tempo. Mizu, la protagonista di Blue Eye Samurai, non è diversa da Beatrix Kiddo o Frank Castle o Mattie Ross. Ma è anche completamente unica, plasmata da un'esecuzione che trasforma il familiare in straordinario.