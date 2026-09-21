Adulterio, divorzio e vendetta: il nuovo k-drama coreano su Netflix ha scioccato la Corea del Sud

Pubblicazione: 21 settembre alle 18:00

Ci sono serie televisive che intrattengono, altre che commuovono. E poi c'è The World of the Married, su Netflix, un k-drama che ha letteralmente sconvolto la Corea del Sud affrontando uno dei tabù più radicati della società coreana: l'adulterio, il divorzio e la guerra psicologica che ne consegue. Basato sulla serie britannica Doctor Foster, questo thriller emotivo diretto da Mo Wan-il ha superato ogni aspettativa, diventando uno dei drammi più discussi e controversi degli ultimi anni. La storia ruota attorno a Ji Sun-woo, interpretata magistralmente da Kim Hee-ae, e suo marito Lee Tae-oh, personaggio incarnato da Park Hae-joon. All'apparenza, sono la coppia perfetta: felici, appagati, innamorati. Ma come spesso accade nelle migliori narrazioni, la perfezione è solo una facciata fragile. Sun-woo scopre presto che l'uomo che ha sposato non è la persona fedele e amorevole che credeva di conoscere.

Quando l'affair di Tae-oh viene alla luce, lei si trova di fronte a una scelta lacerante: salvare il matrimonio o accettare la realtà del divorzio.. Serie come Love Affairs in the Afternoon e Misty, quest'ultimo dello stesso regista di The World of the Married, hanno già esplorato il tema. Ma questa produzione va oltre, con un'intensità cruda e una sincerità rara. Non ci sono filtri, non ci sono scorciatoie narrative. Il tradimento viene mostrato in tutta la sua complessità devastante.. Riesce a bilanciare le responsabilità domestiche con la carriera di direttrice associata in un ospedale, sostiene economicamente l'azienda di produzione cinematografica fallimentare del marito ed è una compagna devota. Eppure, nonostante questa perfezione apparente, Tae-oh trova una ragione per tradirla: con la sua amante più giovane si sente più vivo, più virile. È una dinamica dolorosa che affonda le radici nell'insicurezza.

Tae-oh è costantemente messo di fronte al suo fallimento professionale e alla dipendenza economica dalla moglie, una condizione che erode la sua autostima e lo spinge tra le braccia di un'altra donna. Come molti k-drama di qualità, The World of the Married evita la semplificazione morale. Non ci sono eroi o cattivi assoluti. La serie mette in luce i difetti e i fallimenti di entrambi i protagonisti, lasciando agli spettatori il compito di trarre le proprie conclusioni. Tae-oh è insicuro e bisognoso di conferme, mentre Sun-woo è una stacanovista, una madre oppressiva che fatica a trovare equilibrio. Entrambi hanno contribuito, in modi diversi, al naufragio della loro relazione. Il dramma si spinge oltre la semplice cronaca dell'adulterio, esplorando il dilemma esistenziale che molte donne affrontano: divorziare o restare. Per un pubblico occidentale, la scelta potrebbe sembrare scontata. Tradimento uguale divorzio. Ma la realtà è più sfumata, soprattutto in una società come quella sudcoreana, ancora profondamente conservatrice su certi temi. Sun-woo deve considerare le implicazioni per il figlio adolescente Joon-hyung, che viene psicologicamente devastato dal conflitto tra i genitori.

Il ragazzo reagisce con comportamenti autodistruttivi: scappa di casa, ruba nei negozi, cerca disperatamente di elaborare una sofferenza che non comprende appieno. C'è poi lo stigma sociale. In Corea del Sud, il divorzio non è un argomento di cui si parla apertamente. Anche se il paese sta lentamente cambiando atteggiamento, in parte grazie a casi mediatici come la separazione della coppia Song-Song (Song Hye-kyo e Song Joon-ki), la pressione sociale rimane forte. Sun-woo deve fare i conti con il giudizio della comunità, con la paura che l'etichetta di divorziata ricada anche su suo figlio. The World of the Married mostra con lucidità come i problemi coniugali non riguardino solo i coniugi, ma tutti coloro che si trovano intrappolati nel mezzo. Ma The World of the Married non è solo un dramma sulla dissoluzione di un matrimonio. È anche, e forse soprattutto, una storia di vendetta.



