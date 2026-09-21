SEGUICI
Privacy Policy Cookie Policy Disclaimer
TV

Adulterio, divorzio e vendetta: il nuovo k-drama coreano su Netflix ha scioccato la Corea del Sud

Il k-drama su Netflix che ha scioccato la Corea del Sud affrontando adulterio, divorzio e vendetta. Scopri perché ha ottenuto ascolti record.

di Alba Rossi
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Netflix
TV

Ci sono serie televisive che intrattengono, altre che commuovono. E poi c'è The World of the Married, su Netflix, un k-drama che ha letteralmente sconvolto la Corea del Sud affrontando uno dei tabù più radicati della società coreana: l'adulterio, il divorzio e la guerra psicologica che ne consegue. Basato sulla serie britannica Doctor Foster, questo thriller emotivo diretto da Mo Wan-il ha superato ogni aspettativa, diventando uno dei drammi più discussi e controversi degli ultimi anni. La storia ruota attorno a Ji Sun-woo, interpretata magistralmente da Kim Hee-ae, e suo marito Lee Tae-oh, personaggio incarnato da Park Hae-joon. All'apparenza, sono la coppia perfetta: felici, appagati, innamorati. Ma come spesso accade nelle migliori narrazioni, la perfezione è solo una facciata fragile. Sun-woo scopre presto che l'uomo che ha sposato non è la persona fedele e amorevole che credeva di conoscere.

Quando l'affair di Tae-oh viene alla luce, lei si trova di fronte a una scelta lacerante: salvare il matrimonio o accettare la realtà del divorzio. L'infedeltà non è certo una novità nel panorama dei k-drama. Serie come Love Affairs in the Afternoon e Misty, quest'ultimo dello stesso regista di The World of the Married, hanno già esplorato il tema. Ma questa produzione va oltre, con un'intensità cruda e una sincerità rara. Non ci sono filtri, non ci sono scorciatoie narrative. Il tradimento viene mostrato in tutta la sua complessità devastante. Sun-woo rappresenta, in superficie, la moglie ideale. Riesce a bilanciare le responsabilità domestiche con la carriera di direttrice associata in un ospedale, sostiene economicamente l'azienda di produzione cinematografica fallimentare del marito ed è una compagna devota. Eppure, nonostante questa perfezione apparente, Tae-oh trova una ragione per tradirla: con la sua amante più giovane si sente più vivo, più virile. È una dinamica dolorosa che affonda le radici nell'insicurezza.

Tae-oh è costantemente messo di fronte al suo fallimento professionale e alla dipendenza economica dalla moglie, una condizione che erode la sua autostima e lo spinge tra le braccia di un'altra donna. Come molti k-drama di qualità, The World of the Married evita la semplificazione morale. Non ci sono eroi o cattivi assoluti. La serie mette in luce i difetti e i fallimenti di entrambi i protagonisti, lasciando agli spettatori il compito di trarre le proprie conclusioni. Tae-oh è insicuro e bisognoso di conferme, mentre Sun-woo è una stacanovista, una madre oppressiva che fatica a trovare equilibrio. Entrambi hanno contribuito, in modi diversi, al naufragio della loro relazione. Il dramma si spinge oltre la semplice cronaca dell'adulterio, esplorando il dilemma esistenziale che molte donne affrontano: divorziare o restare. Per un pubblico occidentale, la scelta potrebbe sembrare scontata. Tradimento uguale divorzio. Ma la realtà è più sfumata, soprattutto in una società come quella sudcoreana, ancora profondamente conservatrice su certi temi. Sun-woo deve considerare le implicazioni per il figlio adolescente Joon-hyung, che viene psicologicamente devastato dal conflitto tra i genitori.

Il ragazzo reagisce con comportamenti autodistruttivi: scappa di casa, ruba nei negozi, cerca disperatamente di elaborare una sofferenza che non comprende appieno. C'è poi lo stigma sociale. In Corea del Sud, il divorzio non è un argomento di cui si parla apertamente. Anche se il paese sta lentamente cambiando atteggiamento, in parte grazie a casi mediatici come la separazione della coppia Song-Song (Song Hye-kyo e Song Joon-ki), la pressione sociale rimane forte. Sun-woo deve fare i conti con il giudizio della comunità, con la paura che l'etichetta di divorziata ricada anche su suo figlio. The World of the Married mostra con lucidità come i problemi coniugali non riguardino solo i coniugi, ma tutti coloro che si trovano intrappolati nel mezzo. Ma The World of the Married non è solo un dramma sulla dissoluzione di un matrimonio. È anche, e forse soprattutto, una storia di vendetta.

In un panorama saturo di k-drama romantici (come questo, che i fan del genere aspettavano), The World of the Married rappresenta una boccata d'aria fresca. È una produzione coraggiosa, che non ha paura di affrontare temi controversi con realismo e senza filtri. Sun-woo è una rappresentazione rara di protagonista femminile forte e tridimensionale, lontana dagli stereotipi delle protagoniste romantiche che si limitano a sospirare per l'amore. È una donna che soffre, sbaglia, si vendica, sopravvive. La serie ha ottenuto ascolti record e ha generato discussioni accese in Corea del Sud, dimostrando che il pubblico è pronto per narrazioni più mature e complesse. The World of the Married non offre risposte facili né happy ending garantiti. Offre invece uno specchio spietato su un'istituzione, il matrimonio, che troppo spesso viene idealizzata senza considerarne le zone d'ombra. E in questo risiede la sua forza dirompente.

Continua a leggere su BadTaste