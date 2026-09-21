Eddie Murphy ha trasformato un film sul body shaming in una commedia qualunque (su Netflix)

Pubblicazione: 21 settembre alle 20:00

Nel 1996, quando Il professore matto (disponibile su Netflix) arrivò nelle sale, il pubblico si aspettava l'ennesima commedia scatenata con Eddie Murphy nei panni di un protagonista improbabile. Quello che ottennero fu esattamente questo: risate a profusione, sketch memorabili della famiglia Klump riunita a tavola, e una dose massiccia di umorismo sopra le righe. Ma quello che il film avrebbe potuto essere, e che Hollywood ha scelto di non fargli diventare, rappresenta una delle occasioni sprecate più significative del cinema mainstream americano degli anni Novanta. Diretto da Tom Shadyac e scritto da un quartetto di sceneggiatori che include lo stesso Murphy nelle vesti non ufficiali, Il professore matto è un remake del film omonimo del 1963 interpretato da Jerry Lewis. La trama, però, subisce una trasformazione significativa: non più la storia di un nerd che vuole diventare socialmente accettabile, ma quella di un professore universitario sovrappeso, Sherman Klump, che sviluppa una formula chimica in grado di modificare i geni responsabili dell'aumento di peso.

Ashamed del proprio aspetto fisico e desideroso di conquistare la nuova collega Stella Purdy, interpretata da Jada Pinkett Smith, Sherman decide di testare la formula su se stesso, con conseguenze catastrofiche.: sicuro di sé, attraente, spudorato. Murphy passa con disinvoltura dal professore timido e sensibile al personaggio sfrontato che ricorda il suo passato da stand-up comedian, mostrando un range interpretativo notevole. Ma è proprio in questa dicotomia che si nasconde il problema centrale del film.. Sherman porta Stella a uno spettacolo di stand-up comedy, e il comico sul palco inizia a bersagliarlo con insulti crudeli sul suo peso. La sala esplode in risate. Sherman si sente umiliato, ferito nel profondo. Stella è imbarazzata.

In quei minuti di pellicola, il film tocca con mano la realtà del body shaming, dell'insensibilità sociale verso chi lotta con l'immagine corporea, del dolore che si nasconde dietro il sorriso di chi viene costantemente giudicato per il proprio aspetto. È un momento di autentica risonanza emotiva, raro nel cinema commerciale di quegli anni. Per un attimo, sembra che il film voglia dire qualcosa di importante sull'accettazione di sé, sulla crudeltà della superficialità, sulla pressione sociale che schiaccia chi non rientra negli standard estetici imposti. Ma è solo un attimo. Subito dopo, Il professore matto abbandona qualsiasi pretesa di serietà e si tuffa a capofitto nel territorio della commedia, delle gag esagerate, del Murphy che fa il verso a se stesso interpretando l'intera famiglia Klump in una serie di scene al tavolo da pranzo.

Il professore matto aveva tutti gli ingredienti per diventare un film che affrontasse onestamente, anche attraverso l'umorismo, il tema del peso corporeo e della discriminazione. Invece ha scelto di essere uno spettacolo, un veicolo per le performance di Murphy, un prodotto costruito per massimizzare le risate e minimizzare il disagio. Buddy Love viene presentato come un personaggio negativo, un egomaniaco insopportabile che tratta le donne come oggetti, ma il film non fa abbastanza per contrastare il fascino superficiale che emana. La morale dovrebbe essere che Sherman deve accettarsi per quello che è, ma il messaggio si perde tra sketch e battute. Il confronto con il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il classico letterario di Robert Louis Stevenson, è inevitabile e appropriato. Ma mentre il romanzo di Stevenson esplorava la dualità della natura umana e le conseguenze morali della trasformazione, Il professore matto si limita a usare la premessa come trampolino per situazioni comiche.