Dal mondo di John Wick, la serie Prime Video che riporta in vita il cinema d'azione anni '70

Pubblicazione: 15 luglio alle 16:00

Il franchise di John Wick è diventato il punto di riferimento dell'action moderno americano. Tutto è iniziato con premesse piuttosto umili: un sicario in pensione costretto a tornare in azione per vendicare il furto della sua auto e l'uccisione del cucciolo che era un dono della moglie defunta. Eppure, nel tempo, è cresciuto fino a diventare qualcosa di molto più grande. I film hanno rivitalizzato la carriera di Keanu Reeves e introdotto una nuova estetica dell'azione, fatta di sequenze stilizzate in location iconiche sparse per il mondo.

, ma ha anche lasciato la porta aperta per nuove storie. La domanda che tutti si pongono è: come può il franchise andare avanti senza il suo protagonista?, il leggendario proprietario dell'Hotel Continental interpretato da Ian McShane nei film.

La serie ci trasporta in un'epoca diversa, dove un giovane Winston Scott, interpretato da Colin Woodell, si trova faccia a faccia con Cormac, l'allora proprietario del Continental interpretato da Mel Gibson. L'idea di un'origin story su Winston non era necessariamente qualcosa che il pubblico richiedesse a gran voce, ma la performance di Woodell conferisce al personaggio una dimensione nuova, mai vista nei film originali.

Uno dei punti di forza indiscussi dello show è la coreografia dei combattimenti. I momenti di apertura del primo episodio vedono Frankie affrontare tutta la potenza del Continental. Ogni singolo colpo conta mentre il sangue schizza lungo i corridoi dell'hotel. Il modo in cui il team degli stuntman e i registi mantengono la camera fissa sull'azione conferisce peso a ogni singolo pugno.