Su Prime Video, la serie antologica da non perdere che riunisce The Blair Witch Project e Black Mirror

Pubblicazione: 15 luglio alle 14:00

Nel panorama delle serie antologiche, dove ogni piattaforma cerca di replicare il successo di Black Mirror o Love, Death & Robots, esistono gemme nascoste che meritano una seconda possibilità. Lore è una di queste: una serie Prime Video che ha osato mescolare horror, documentario e folklore in un formato ibrido che sfida le convenzioni del genere. Debuttata nel 2017 e cancellata dopo appena due stagioni, questa antologia rappresenta uno degli esperimenti più affascinanti e sottovalutati nel campo della serialità horror contemporanea.



Lore nasce come podcast dedicato al macabro: folklore, storie di fantasmi, leggende urbane, racconti soprannaturali. Quando Amazon ha deciso di adattare il podcast per Prime Video, ha fatto una scelta saggia coinvolgendo direttamente il creatore Aaron Mahnke, garantendo così che lo spirito originale dell'opera non venisse tradito nel passaggio di medium. Nelle mani di uno showrunner qualunque, Lore sarebbe diventata l'ennesima antologia horror con vaghi riferimenti a leggende popolari. Invece, sotto la guida del suo creatore, la serie è diventata qualcosa di completamente diverso.



Seguendo il formato antologico del podcast, ogni episodio racconta una storia differente, generalmente incentrata sulle origini di classiche narrazioni folkloristiche. Vediamo le fonti d'ispirazione per il Dracula di Bram Stoker, esploriamo le comunità storiche che credevano davvero nell'esistenza dei licantropi. Ma il vero elemento distintivo di Lore è il modo in cui ogni episodio intreccia filmati documentaristici con sequenze horror drammatizzate, creando un tipo di narrazione completamente inedito per una serie antologica. Questa ibridazione tra documentario alla The Blair Witch Project (che ha un erede spirituale targato A24) e fiction alla Black Mirror produce un effetto straniante e inquietante.

Ancorare le storie di mostri a una realtà tangibile, supportata da documenti storici e testimonianze reali, le rende paradossalmente più spaventose. La linea di demarcazione tra lo spettacolo horror e il mondo reale sfuma, e quella barriera psicologica che normalmente ci protegge dalle paure cinematografiche di vampiri e lupi mannari improvvisamente cede. Sapere che dietro queste creature leggendarie esistono eventi storici reali, persone che hanno veramente creduto in questi orrori, trasforma il racconto da semplice intrattenimento a qualcosa di profondamente disturbante.



Uno dei vantaggi del formato antologico è la possibilità di attirare attori di calibro che altrimenti non si impegnerebbero in una serie tradizionale. La cancellazione dopo la seconda stagione rappresenta uno di quei misteri televisivi che lasciano l'amaro in bocca. Lore aveva trovato una formula originale, un equilibrio perfetto tra documentario educativo e intrattenimento horror, un'identità visiva distintiva che la separava nettamente dalle altre antologie sul mercato. Forse è arrivata troppo presto, in un momento in cui il pubblico non era ancora pronto per questo tipo di sperimentazione ibrida.



Quello che resta è una coppia di stagioni di televisione coraggiosa e visionaria, un esperimento narrativo che dimostra come il formato antologico possa ancora sorprendere e innovare. In un panorama dove ogni piattaforma cerca disperatamente la prossima Black Mirror, Lore ha tracciato una strada completamente diversa, dimostrando che l'horror può essere educativo, che il documentario può essere terrificante, e che la linea tra realtà e finzione è molto più sottile di quanto vorremmo credere.