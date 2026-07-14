Su Prime Video, c'è un film che vive della performance della protagonista, una notevole Hilary Swank

Pubblicazione: 14 luglio alle 20:00

Hilary Swank è un'attrice di grande talento che ha vinto due Academy Awards. Eppure, quando si parla di grandi star di Hollywood, il suo nome raramente emerge nelle conversazioni. Non si tratta di mancanza di talento, tutt'altro. È piuttosto una questione di scelte, di quella strana alchimia che separa le carriere luminose da quelle che scivolano nell'ombra nonostante i riconoscimenti. The Good Mother, il suo ultimo lavoro diretto da Miles Joris-Peyrafitte, è l'ennesima conferma di questo paradosso. Swank offre una performance notevole, interpretando Marissa Bennings, editor e ex reporter dell'Albany Times Union, un giornale reale che aggiunge un tocco di autenticità alla storia.

, rifugiandosi in un lavoro più sicuro e meno emotivamente coinvolgente. Ma quando suo figlio Michael viene assassinato, lasciando dietro di sé una fidanzata incinta di nome Paige, interpretata da Olivia Cooke,. Michael era un tossicodipendente e spacciatore, quindi la sua morte violenta non arriva completamente inaspettata. Eppure,. Marissa vuole risposte, vuole capire esattamente cosa ha portato suo figlio alla fine e, se possibile, chi ha premuto il grilletto.

Spolverando le sue vecchie competenze investigative, inizia a scavare in un mondo oscuro che si nasconde sotto la superficie apparentemente tranquilla di Albany. Ad aiutarla c'è Toby, il suo altro figlio, un poliziotto locale interpretato da Jack Reynor, che si muove in quella zona grigia tra lealtà familiare e dovere professionale. Per disperazione e preoccupazione per il futuro nipote, Marissa accoglie Paige nella sua casa. Quello che inizia come un gesto di necessità si trasforma in qualcosa di più profondo: le due donne, entrambe segnate dalla perdita e dalla precarietà, iniziano a formare un legame inaspettato. Lavorano insieme per ricostruire gli ultimi giorni di Michael, navigando in un sottobosco urbano fatto di corruzione, criminalità e segreti ben custoditi.

La forza di The Good Mother risiede nelle sue interpretazioni. Swank e Cooke dominano lo schermo con una presenza che va oltre le parole scritte sulla pagina. Entrambe portano sul volto quella stanchezza esistenziale di chi ha combattuto troppo a lungo contro un mondo indifferente. Non c'è melodramma, solo una rassegnazione consapevole che si mescola a una determinazione ostinata. Sono donne che continuano ad andare avanti nonostante tutto, e questo le rende profondamente umane. Guardando la Swank in questo film, è impossibile non chiedersi perché una carriera così promettente si sia progressivamente marginalizzata.

Dopo Boys Don't Cry e Million Dollar Baby, un film che continua a emozionare il pubblico a distanza di 20 anni , entrambi premiati con l'Oscar come miglior attrice protagonista, ci si sarebbe aspettati una traiettoria diversa., lontani dai riflettori e dalle grandi produzioni che avrebbero potuto garantirle una terza statuetta. Non è una questione di capacità. Ogni volta che appare sullo schermo dimostra di essere una delle attrici più complete della sua generazione., e forse una certa diffidenza verso i meccanismi della celebrità moderna.

The Good Mother non invertirà questa tendenza, ma testimonia ancora una volta che il talento di Hilary Swank è intatto, anche se Hollywood sembra averlo dimenticato. Il film vive di questa contraddizione: è ammirabile nella sua esecuzione ma anche logorante nella sua prevedibilità. Come le vite dei suoi personaggi, combina momenti di dignità con lunghi tratti di sopravvivenza emotiva. È cinema ben recitato, che non pretende di reinventare il genere ma che porta sullo schermo storie di donne che resistono, che non si arrendono nemmeno quando tutto consiglierebbe il contrario. E forse, in fondo, è esattamente il tipo di film che Hilary Swank vuole fare oggi: piccolo, sincero, lontano dai riflettori ma non per questo meno significativo.