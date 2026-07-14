Dinosauri e Guerra del Vietnam, in questo film su Prime Video che rivaleggia con Jurassic World

Pubblicazione: 14 luglio alle 17:00

Esiste un punto di rottura nel cinema contemporaneo, un momento in cui ti chiedi dove diavolo finiscano tutti quei soldi che i grandi studios riversano nei loro blockbuster. Primitive War, diretto da Luke Sparke e disponibile su Prime Video, è esattamente quel tipo di film che ti fa riconsiderare tutto quello che pensavi di sapere sul rapporto tra budget e qualità visiva. Con una produzione stimata tra i 7 e gli 8 milioni di dollari, questo horror sui dinosauri ambientato durante la Guerra del Vietnam riesce a competere direttamente con Jurassic World Rinascita per il titolo di miglior film di dinosauri del 2025.



Cosa succederebbe se un'unità di ricognizione americana, impegnata nelle giungle del Vietnam, si imbattesse in feroci dinosauri invece che nel Vietcong? È il tipo di concept che su carta potrebbe crollare sotto il peso del proprio eccesso, ma Sparke capisce perfettamente quale sia il suo compito. Non cerca di fare il cinema d'autore mascherato da B-movie, né scivola nella parodia autocompiacente. Gioca la partita con serietà drammatica, infondendo nel film una sorprendente accuratezza storica sulla Guerra del Vietnam senza mai lesinare sull'azione con i dinosauri. Il cast non è quello stellare di una produzione Universal.

Jeremy Piven di Entourage e Tricia Helfer di Battlestar Galactica sono probabilmente i volti più riconoscibili, entrambi alle prese con accenti vagamente discutibili ma sufficientemente credibili data la natura del progetto. La vera scoperta è la chimica tra gli attori, guidati da Ryan Kwanten di True Blood nel ruolo del comandante dell'unità. Aaron Glenane merita una menzione particolare per la sua interpretazione del cecchino Logan Stovall, un soldato tormentato da un trauma profondo che si manifesta in pensieri suicidi sporadici. Ma parliamo di quello che conta davvero: i dinosauri.

Perché è qui che Primitive War si distacca dal suo concorrente hollywoodiano e diventa qualcosa di genuinamente disturbante. I paragoni con Jurassic World Rinascita (uno dei sequel di Jurassic Park) erano inevitabili, viste le date di uscita ravvicinate, ma c'è un elemento fondamentale che rende il film a basso budget più godibile della spettacolare produzione della Universal. In Primitive War, i dinosauri fanno paura davvero. Gli antagonisti principali sono gli Utahraptor, creature piumate nere di dimensioni impressionanti, dotate di velocità, forza e un'intelligenza inquietante. Ma il film non si limita a loro: c'è un'orda di deinonychus, più piccoli ma altrettanto letali come predatori da branco, una coppia di T. rex maschio e femmina, e spinosauri anfibi che emergono dall'acqua con violenza primordiale.

, ma qui c'è qualcosa in più: sono più veloci, più feroci, più intensi. Sono mostri veri, non attrazioni da parco a tema.. Sette-otto milioni di dollari sono bruscolini nel panorama del cinema contemporaneo, eppure il volume di azione CGI con dinosauri che Sparke riesce a infilare nel film è sbalorditivo. Certo, la computer grafica non è sempre perfetta, ma è anni luce avanti rispetto a qualsiasi tipico monster movie. I dinosauri hanno peso, presenza, texture credibili.

È un B-movie che sa perfettamente cosa vuole essere. Non cerca di elevarsi oltre il suo concept assurdo, ma lo abbraccia con convinzione totale. Luke Sparke ha preso scommesse audaci con questo film, mescolando il genere bellico con l'horror sui dinosauri, e il risultato è un'esplosione sfrenata e clamorosa di intrattenimento puro. Adattato dal romanzo omonimo del 2017 di Ethan Pettus, che ha collaborato anche alla sceneggiatura, il film mantiene un tono drammatico serio con solo occasionali momenti di sollievo comico. Anche se Primitive War non ha avuto un'ampia distribuzione cinematografica, è destinato a diventare un cult per i fan sia dell'horror che dei war movie.