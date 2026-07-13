Su Prime Video, c'è film con il 28% su Rotten Tomatoes (ma sta spopolando in streaming mondiale)

Pubblicazione: 13 luglio alle 16:30

A volte il cinema riserva sorprese che nessun algoritmo predittivo potrebbe anticipare. The Black Demon, thriller sci-fi del 2023 diretto da Adrian Grünberg, disponibile du Prime Video è uno di quei casi che fanno riflettere sulla distanza sempre più marcata tra giudizio critico e appetito del pubblico. Con un modesto 28% su Rotten Tomatoes, il film sembrava destinato all'oblio delle produzioni dimenticate dopo poche settimane dall'uscita.

Eppure, due anni dopo, eccolo riemergere dalle profondità dello streaming come il suo protagonista squalo:. La trama non inventa nulla di rivoluzionario, eppure funziona con l'efficacia di un meccanismo veterano., mentre un megalodonte gigantesco e apparentemente dotato di un senso di giustizia ancestrale li assedia senza tregua.

Il genere sci-fi horror ha una storia lunga e contorta, costellata di titoli che all'epoca della loro uscita vennero ignorati o maltrattati dalla critica, salvo poi diventare cult indiscussi. The Black Demon sembra sfruttare quel territorio fertile dove la fantascienza incontra l'horror primordiale: la paura atavica delle profondità marine, amplificata dalla tecnologia e dalla devastazione ambientale.

La sceneggiatura di Boise Esquerra non si limita a piazzare uno squalo enorme davanti a persone terrorizzate. C'è un filo rosso che attraversa la narrazione, un richiamo alle conseguenze dello sfruttamento petrolifero e al debito che l'umanità ha contratto con la natura. Il megalodonte non è solo un predatore: è una forza vendicativa, una personificazione della rabbia dell'oceano contro chi lo ha violato per decenni. Questa dimensione tematica, seppur non esplorata con la complessità di opere come Annihilation o The Mist, eleva il film oltre la semplice formula del killer-creature cinema.



Ma il vero segreto del successo di The Black Demon potrebbe risiedere proprio nel divario tra critica e pubblico. Gli spettatori gli hanno assegnato un generoso 76% su Rotten Tomatoes, un punteggio che racconta una storia diversa da quella dei recensori professionisti. Dove i critici hanno visto cliché e prevedibilità, il pubblico ha trovato intrattenimento puro, adrenalina e spettacolo visivo.

Non è un fenomeno nuovo: spesso i film che funzionano meglio in streaming sono quelli che rispondono a un bisogno immediato di evasione, senza pretendere di reinventare il cinema ma offrendo esattamente quello che promettono. E The Black Demon promette squali giganti (come questo film con Ed Westwick), esplosioni, tensione e una dose di terrore marino. E mantiene la promessa.

