Su Prime Video, c'è un cult trash in cui Lamberto Bava cerca di raccogliere l'eredità di Lo Squalo
Shark - Rosso nell'oceano (1984) di Lamberto Bava: il cult trash italiano con lo squalo di gomma diventato leggenda. Analisi del disastro perfetto.
C'è qualcosa di profondamente affascinante nei disastri cinematografici. Non parliamo dei flop commerciali di grandi produzioni, ma di quelle piccole perle trash che nascono già sbagliate, crescono nell'assurdità e maturano nel culto. Shark - Rosso nell'oceano, conosciuto anche come Monster Shark, appartiene a pieno titolo a questa categoria. Un film italiano del 1984 che tenta disperatamente di sembrare americano, diretto da Lamberto Bava e destinato a diventare materiale perfetto per Mystery Science Theater 3000. La trama è quello che ci si aspetterebbe da un qualsiasi film del genere: una coppia di anziani su una barca viene divorata da qualcosa con denti aguzzi e tentacoli.Dopo i titoli di testa, conosciamo il dottor Bob Hogan, interpretato da Dino Conti, la cui caratteristica principale sembra essere un rapporto morboso con la birra. Bob usa microfoni per ascoltare i pesci, ma un giorno registra qualcosa di molto diverso da un normale pesce pagliaccio. L'eccitazione è tale che rovescia la sua preziosa bevanda. Entra in scena la dottoressa Stella Dickens, interpretata da Valentine Monnier, che passa le giornate con i delfini. I suoi cetacei preferiti si sono agitati esattamente quando Bob stava registrando quei suoni inquietanti. Per completare il terzetto di protagonisti, Stella coinvolge il suo vecchio amico Peter, un esperto di gadget elettronici interpretato da Michael Sopkiw.
Insieme sperano di trovare questa creatura rara, ignari che si tratti di un autentico mostro marino che è molto più di un semplice fossile vivente. Il film è palesemente ispirato a Lo Squalo, ma sarebbe riduttivo liquidarlo come una semplice copia. Dopo il capolavoro di Spielberg del 1975 è nata un'intera industria di pellicole su creature marine assassine. Ma Shark - Rosso nell'oceano ha più elementi in comune con Sharktopus che con lo squalo di Amity Island. La prima cosa che salta all'occhio è che tutti gli attori sembrano vagamente europei e la maggior parte del cast è doppiata. Eppure il film è girato in location in Florida, il che crea un'esperienza straniante di attori importati che tentano di comportarsi in modo americano.
Quanto allo squalo stesso, si tratta di una creatura dall'aspetto piuttosto ridicolo. Per la maggior parte del tempo la telecamera mantiene le distanze, quindi si vede poco più di una forma vaga nell'acqua torbida. Quando finalmente si ottiene un primo piano estremo della creatura, è troppo ravvicinato. Si vede chiaramente che è fatto di gommapiuma. Il risultato finale è un film ricolmo di elementi che lo rendono divertente. La maggior parte dei film sugli squali assassini è sostanzialmente Lo Squalo con più adolescenti.Ma il film di Bava ha qualcosa in più, e tutto contribuisce a creare un film pieno di stranezze. Questo film è semplicemente un disastro, ma il disastro perfetto. Il film rappresenta tutto ciò che rende speciale il cinema trash italiano degli anni Ottanta: ambizioni hollywoodiane con budget irrisorio, attori doppiati, effetti speciali visibilmente finti e una logica narrativa che sfida le leggi della fisica e del montaggio. È il tipo di film che non potrebbe mai essere ricreato intenzionalmente, perché la sua magia risiede proprio nell'assoluta inconsapevolezza della propria assurdità.
In un panorama di film (non sempre di successo, come questo) sugli squali, Shark - Rosso nell'oceano rappresenta un documento storico di un'epoca in cui il cinema di genere italiano cercava disperatamente di conquistare il mercato americano, spesso con risultati tragicomici. Registi come Lamberto Bava si trovavano a navigare tra l'eredità del giallo all'italiana e le richieste di un pubblico internazionale affamato di action e creature mostruose. Il risultato era spesso questo ibrido culturale dove italiani fingevano di essere americani, location europee fingevano di essere la Florida, e mostri di gommapiuma fingevano di essere terrificanti.