Su Prime Video, c'è un cult trash in cui Lamberto Bava cerca di raccogliere l'eredità di Lo Squalo

Pubblicazione: 14 luglio alle 18:00

C'è qualcosa di profondamente affascinante nei disastri cinematografici. Non parliamo dei flop commerciali di grandi produzioni, ma di quelle piccole perle trash che nascono già sbagliate, crescono nell'assurdità e maturano nel culto. Shark - Rosso nell'oceano, conosciuto anche come Monster Shark, appartiene a pieno titolo a questa categoria. Un film italiano del 1984 che tenta disperatamente di sembrare americano, diretto da Lamberto Bava e destinato a diventare materiale perfetto per Mystery Science Theater 3000. La trama è quello che ci si aspetterebbe da un qualsiasi film del genere: una coppia di anziani su una barca viene divorata da qualcosa con denti aguzzi e tentacoli.

Dopo i titoli di testa, conosciamo il dottor Bob Hogan, interpretato da Dino Conti, la cui caratteristica principale sembra essere un rapporto morboso con la birra.. L'eccitazione è tale che rovescia la sua preziosa bevanda.. I suoi cetacei preferiti si sono agitati esattamente quando Bob stava registrando quei suoni inquietanti. Per completare il terzetto di protagonisti,

Insieme sperano di trovare questa creatura rara, ignari che si tratti di un autentico mostro marino che è molto più di un semplice fossile vivente. Il film è palesemente ispirato a Lo Squalo, ma sarebbe riduttivo liquidarlo come una semplice copia. Dopo il capolavoro di Spielberg del 1975 è nata un'intera industria di pellicole su creature marine assassine. Ma Shark - Rosso nell'oceano ha più elementi in comune con Sharktopus che con lo squalo di Amity Island. La prima cosa che salta all'occhio è che tutti gli attori sembrano vagamente europei e la maggior parte del cast è doppiata. Eppure il film è girato in location in Florida, il che crea un'esperienza straniante di attori importati che tentano di comportarsi in modo americano.

Quanto allo squalo stesso, si tratta di una creatura dall'aspetto piuttosto ridicolo. Per la maggior parte del tempo la telecamera mantiene le distanze, quindi si vede poco più di una forma vaga nell'acqua torbida. Quando finalmente si ottiene un primo piano estremo della creatura, è troppo ravvicinato. Si vede chiaramente che è fatto di gommapiuma. Il risultato finale è un film ricolmo di elementi che lo rendono divertente. La maggior parte dei film sugli squali assassini è sostanzialmente Lo Squalo con più adolescenti.