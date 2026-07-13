Il folle film su Prime Video che fonde John Wick con Mamma ho perso l'aereo (e fa venire i brividi)

Pubblicazione: 13 luglio alle 18:00

Il successo planetario di John Wick ha generato una stirpe di cloni legittimi e illegittimi che ha saturato qualunque piattaforma di streaming. Eppure, in mezzo a questa selva di assassini in abito sartoriale, qualcuno ha avuto l'intuizione più folle e geniale di tutte: togliere il completo scuro, infilare un abito rosso bordato di pelliccia e dare in mano a Babbo Natale un martello da guerra.

Un Babbo Natale decisamente fuori dagli schemi

Il risultato di questa bizzarra epifania si chiama, un piccolo gioiello di culto pop che negli Stati Uniti sta per abbandonare il catalogo Peacock. Per fortuna, il pubblico italiano può dormire sonni tranquilli senza rincorrere i fusi orari americani: nel nostro Paese la pellicola è saldamente disponibile per la visione domestica nel catalogo di Prime Video.

La formula del film diretto dal norvegese Tommy Wirkola - già noto agli amanti del bizzarro per aver resuscitato zombie nazisti tra i ghiacci - è tanto elementare quanto efficace. Prendete la fisicità massiccia e splendidamente stropicciata di David Harbour, reduce dai fasti di Stranger Things, e trasformartelo in un Babbo Natale cinico, stanco e decisamente incline all'alcolismo.

La svolta narrativa arriva quando l'anziano portatore di doni si ritrova intrappolato in una villa presa d'assalto da un gruppo di mercenari guidati da un viscido John Leguizamo.

Tra coreografie fluide che portano la firma indelebile del, mentore del filone di John Wick e regista di Deadpool 2, le decorazioni natalizie si trasformano in armi improprie in un tripudio di violenza iperrealistica che fa saltare sulla sedia.

La critica più snob ha storto il naso, parlando di un’operazione commerciale che non sfrutta appieno il potenziale satirico della premessa. Ma il pubblico, sovrano indiscusso del botteghino, ha risposto con un entusiasmo travolgente. Con un budget di appena 20 milioni di dollari, il film ne ha portati a casa oltre 75 in tutto il mondo, replicando quasi al millimetro la traiettoria commerciale del primo capitolo di Keanu Reeves (e se amate la serie cult John Wick non potete perdervi questo piccolo gioiello coreano).

Questo successo al botteghino e il successivo boom nelle vendite home video hanno reso inevitabile quello che la macchina di Hollywood sa fare meglio: un sequel. Con Una notte violenta e silenziosa 2 già confermato in uscita per il prossimo dicembre sotto la stessa direzione di Wirkola, recuperare il primo capitolo su Prime Video è un passaggio obbligato. In fondo, c'è qualcosa di profondamente terapeutico nel vedere lo spirito del Natale difeso a suon di cazzotti.