Oggi in TV, il film di Clint Eastwood che continua a emozionare il pubblico (dopo più di 20 anni)

Pubblicazione: 12 luglio alle 07:00

Ci sono film che attraversano il tempo senza perdere un grammo della loro potenza emotiva. Million Dollar Baby è uno di questi. Uscito nel 2004, il capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood torna oggi, 12 luglio 2026, in TV, in prima serata su Rai Movie (canale 24) alle 21.10, e anche a distanza di due decenni dalla sua prima proiezione, continua a emozionare, a suscitare dibattiti e riflessioni profonde sulla natura dei sogni, del sacrificio e delle scelte impossibili. Non si tratta del classico film sportivo dove l'underdog trionfa contro ogni previsione. Million Dollar Baby è una meditazione sulla dignità umana, sul rapporto tra maestro e allieva, sulla famiglia che si sceglie quando quella biologica delude. È un pugno nello stomaco mascherato da storia di boxe.



Frankie Dunn, interpretato da un Eastwood in stato di grazia, è un allenatore di pugilato burbero e solitario che gestisce una piccola palestra a Los Angeles. La sua vita scorre tra routine consolidate e rimpianti non detti, finché non varca la soglia della palestra Maggie Fitzgerald, una cameriera trentunenne con un sogno apparentemente impossibile: diventare pugile professionista. Hilary Swank, in una performance che le valse meritatamente l'Oscar come Miglior Attrice Protagonista, interpreta Maggie con una miscela esplosiva di vulnerabilità e determinazione d'acciaio. Frankie inizialmente rifiuta. È troppo vecchia, dice. Il pugilato femminile è troppo duro, troppo spietato per una che parte da zero a trent'anni. Ma Maggie non demorde.

Si allena da sola, giorno dopo giorno, mostrando una forza di volontà che alla fine piega le resistenze del vecchio allenatore. Quando Frankie accetta di seguirla, nasce tra loro un legame che trascende il rapporto professionale: lui diventa il padre che lei non ha mai avuto, lei la figlia che lui ha perso. Al fianco di Eastwood e della Swank c'è Morgan Freeman nel ruolo di Eddie Dupris, ex pugile e voce narrante del film. Freeman, che vinse l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, è il cuore morale della storia, l'osservatore saggio che comprende sia la solitudine di Frankie sia l'ossessione di Maggie. Il suo personaggio fa da collante emotivo, rendendo ancora più credibile l'universo claustrofobico della palestra dove si consuma questo dramma familiare atipico.

Sul ring, Maggie dimostra di avere non solo talento innato ma anche una ferocia agonistica impressionante. Le sue vittorie si susseguono, costruendo la narrazione di un sogno che si realizza contro ogni previsione. Ma Million Dollar Baby non è interessato a celebrare il trionfo dell'individuo secondo i canoni hollywoodiani. Il film vira improvvisamente, brutalmente, verso territori che nessuno spettatore si aspetta. Durante un incontro per il titolo mondiale, Maggie subisce un colpo sleale che le causa una lesione spinale devastante. Da promessa del pugilato a donna tetraplegica, costretta a respirare con l'aiuto di un ventilatore. È qui che Million Dollar Baby abbandona completamente la dimensione sportiva per diventare un'opera sul significato della vita, sulla libertà di scelta e sul confine etico tra amore e pietà.



Frankie si trova davanti a un dilemma morale che nessun padre dovrebbe mai affrontare. Maggie, lucida e determinata anche nel letto d'ospedale, gli chiede di lasciarla andare. Non vuole vivere così, non vuole che il suo sogno si trasformi in un incubo immobile. La richiesta mette Frankie di fronte alla più difficile delle decisioni, combattuto tra la sua fede cattolica, il suo amore per quella ragazza che è diventata la sua famiglia e il rispetto per la sua volontà. Il finale del film è uno dei più discussi e controversi della storia del cinema recente. Eastwood lascia lo spettatore solo con le proprie domande, con il peso di una scelta che non dovrebbe esistere ma che a volte la vita impone.



La forza del film risiede anche nella sua componente visiva. Eastwood, regista dalla sensibilità pittorica raffinata, costruisce un'atmosfera crepuscolare dove i contrasti tra luci e ombre riflettono i tormenti interiori dei personaggi. La palestra è un luogo quasi sacro, un tempio dove si celebra il rito della trasformazione fisica e spirituale. I colori sono desaturati, il ritmo narrativo è paziente, mai affrettato. Ogni inquadratura respira. Rivederlo in televisione è un'occasione per riscoprire un cinema adulto, che non ha paura di guardare in faccia il dolore e la complessità dell'esistenza. Un cinema che non cerca di rassicurare ma di interrogare, di scuotere, di lasciare un segno. Million Dollar Baby non è un film che si dimentica facilmente.

È uno di quei pochi film che cambiano qualcosa dentro di te, che ti accompagnano anche dopo i titoli di coda, che diventano parte del tuo bagaglio emotivo e culturale. Clint Eastwood aveva 74 anni quando lo realizzò (e non sembra essere intenzionato a ritirarsi), confermandosi uno dei più grandi cineasti viventi. Con Million Dollar Baby dimostrò che l'età non è un limite ma una risorsa, che la maturità artistica permette di affrontare temi delicati con una sensibilità impossibile da raggiungere in gioventù. È un film fatto da chi ha vissuto, da chi conosce il peso delle scelte e il sapore dei rimpianti.

